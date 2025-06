Ce robot humanoïde révolutionnaire peut faire toutes les tâches ménagères à votre place

Les robots s’invitent désormais dans notre quotidien afin de prendre la relève pour réaliser les tâches ménagères. Le résultat est bluffant.

Cela vous dirait de ne plus jamais avoir à faire le ménage ? Vous pensez que c’est impossible. Pourtant, c’est bien ce que permet de réaliser -ou plutôt d’éviter- ce robot humanoïde. Désormais, ce n’est plus un simple fantasme qui existe seulement au cinéma. Le robot domestique existe bel et bien.

Cette création révolutionnaire, on la doit à l’entreprise norvégienne 1X Technologies. En septembre 2024, cette dernière avait présenté une première version du robot bipède destiné à réaliser les tâches ménagères de la maison. Quelques mois plus tard, sa version améliorée, Neo Gamma, fait enfin la démonstration de tous ses talents.

Un robot humanoïde aux multiples talents

Vous allez être surpris par toutes les tâches que peut effectuer Neo Gamma. Dans une vidéo de présentation partagée par 1X Technologies, le robot passe l’aspirateur, lave les vitres, range et aide à porter les sacs de courses. Le plus impressionnant dans tout cela, c’est que le bipède humanoïde les réalise avec des mouvements fluides et naturels, bien loin des gestes robotiques habituels.

De plus, le Neo Gamma est doté d’un modèle de langage développé par l’entreprise norvégienne, précise le site Futura Science. Il est donc parfaitement capable d’échanger avec un humain. À ce propos, le robot a été pensé pour adopter une apparence humaine. Bien sûr, sa tête ne ressemble en rien à celle d'un humain, mais son allure et son physique s’en rapprochent. Le robot est d’ailleurs doté d’une combinaison tricotée en nylon, plus passe-partout dans un foyer.

Jusqu’à maintenant, les robots de ce type étaient surtout utilisés dans les entreprises d’assemblage et autres environnements industriels. Neo Gamma fait donc office de test en intérieur. Les résultats concluant pourraient amener à une démocratisation des robots dans les maisons. « Nous sommes proches du but », déclarait avec optimiste Bernt Børnich, le fondateur de 1X Technologies, en septembre dernier.

Pour l’instant, on ne sait pas combien de robots Neo Gamma seront fabriqués et qui aura la chance de pouvoir les tester. Mais on parie que beaucoup de foyers ont déjà hâte.