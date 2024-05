Vous devez avoir cet objet chez vous et il est vendu à moins de 15€ chez Lidl !

C’est le moment de faire le plein d’appareils du quotidien utiles et pas chers chez Lidl. L’enseigne de hard-discount vient de dévoiler une promotion de folie.

Il y a de ces objets et appareils qu’il est indispensable d’avoir chez soi. Alors que l’on pense souvent en priorité à l’électroménager pour aménager son intérieur, on oublie souvent certains indispensables, placés dans la catégorie des appareils “non-urgents”, à acheter. Dans cette catégorie, on retrouve notamment le fer à repasser. Indispensable pour avoir des vêtements sans plis pour un look élégant assuré, il est parfois difficile de dépenser de l’argent dans ce type d’appareil. Pourtant, on est toujours content d’en avoir un à la maison lorsqu’on en a besoin, n’est-ce pas ?

Lidl dévoile son fer à repasser sans fil

L’enseigne de hard-discount a facilité la vie de tout le monde, en proposant un fer à repasser de sa marque Silvercrest a un prix cassé. Lidl a mis en ligne sur son site internet, le SILVERCREST® Fer à repasser sans fil SDBK 2400 E1, 2400 W. Ses plus ? sa fonction sans fil pour un repassage rapide et confortable, avec une semelle en céramique de haute qualité pour une glisse optimale. L'appareil est aussi doté d'une pointe de repassage fine pour repasser facilement les endroits difficiles, une fonction pour le repassage à la vapeur et à sec. Pratique non ? Autre atout et pas des moindres : son prix ! Il est disponible dès maintenant au prix de 14,99€ au lieu de 19,99€. De quoi satisfaire tout le monde sans faire un trou dans le budget installation ou mensuel.



Crédit : Lidl

Après la plancha à barbecue, ou encore la moustiquaire de lit à seulement 9,99€ afin de se protéger des insectes en période estivale, Lidl frappe fort avec un produit du quotidien à un prix très réduit. Une fois encore, l’enseigne de hard-discount va faire des heureux.

Crédit : Lidl