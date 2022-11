Black Friday 2022 : les meilleures offres sur les machines à café à ne pas manquer !

Le Black Friday commence aujourd'hui et c'est l'occasion de faire des économies ! Vous voulez une nouvelle machine à café ? Découvrez notre sélection des meilleures offres sur les machines à café !

Krups Essential Machine à café à grain

Krups propose une machine à café à grain automatique avec broyeur pour des espressos et cafés allongés de qualité professionnelle. Avec cette machine à café, il est possible de disposer deux tasses en simultané. Pour le nettoyage c'est facile, une option nettoyage complet et automatique facilite la tâche. Au niveau esthétique, la Krups Essential possède un écran LCD intuitif pour une utilisation très simple ! Concernant la capacité du réservoir à eau, il est 1,7L et un réservoir à grains de 260g.

Le prix Amazon : Offre Black Friday 299,99 € au lieu de 375,99€

Bosch Tassimo Happy TAS1003

Une machine à café à petit prix ! Cette machine à café vous permet de faire du café crème, latte macchiato, capuccino, chocolat chaud et même du thé ! Toutefois, vous ne pouvez mettre qu'une tasse ! Le support est réglable et s'adapte à tous les types de tasses et de mugs.

Prix Amazon : Offre Black Friday 26,99€ au lieu de 29,90€

De'Longhi Magnifica Evo

Le prix Amazon : Offre Black Friday : 529,99€ au lieu de 779,99€.

Machine à café Delonghi Magnifica Evo est à -32% ! Une offre à ne pas manquer ! Cette machine à café propose jusqu'à 7 recette uniques dont le cappuccino et le latte macchiato ! Le petit plus, la machine à café De'Longhi Magnifica Evo dispose d'un système LatteCremaSystem pour une préparation automatique du lait. Dégustez un latte avec une texture onctueuse et une mousse de lait crémeuse grâce à ce système. Une offre à ne pas manquer !