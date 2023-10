À la découverte de la Boutique Olfactive de David avec mavillemonshopping.fr, un concept mêlant parfumerie et végétal

La Boutique Olfactive vous accueille à Bordeaux - Crédit photo : Facebook / La Boutique Olfactive

Située à Bordeaux, La Boutique Olfactive, spécialisée dans la production de parfums naturels et dans l’art végétal, présente un concept écologique et raisonné qui séduit de plus en plus de clients. Avec mavillemonshopping.fr, nous sommes allés à la rencontre de David, un des commerçants de ce site de e-commerce qui rassemble et soutient les petits commerces partout en France.

Si vous vous promenez dans les rues de Bordeaux, à deux pas de la place Gambetta, il pourrait vous prendre une envie de vous fier à votre flair. Et celui-ci ne vous trompera pas puisqu’il vous mènera rue Bouffard, face à une vitrine lumineuse et colorée.

Crédit photo : La Boutique Olfactive

Cette vitrine, c’est celle de La Boutique Olfactive, fondée en 2019 et tenue par David Le Yoncour, ancien commercial et formateur dans le secteur de la parfumerie. Ainsi nommée pour son concept novateur mêlant parfumerie et herboristerie, la boutique fait inévitablement appel au sens de l'odorat.

Une parfumerie éco-responsable sous le signe de l’art végétal

Depuis quelques années, David poursuit avec passion le développement du concept de sa boutique, devenue un vrai atelier boutique. Au sein de cette boutique originale, la parfumerie française, naturelle et éco-conçue, côtoie un univers végétal et artisanal.

Crédit photo : Facebook / La Boutique Olfactive

Les clients, portés par les douces senteurs émanant de la boutique, ont accès à une sélection affinée de maisons de parfums, aux valeurs éthiques et éco-responsables fortes, à des créations végétales artisanales et uniques, mais aussi à des ateliers d’initiation consacrés à l’art végétal.

Crédit photo : La Boutique Olfactive

La bonne nouvelle, c’est que même si vous ne vivez pas à Bordeaux, vous pouvez shopper les produits à tout moment sur le site mavillemonshopping.fr.

Sa mission ?

Célébrer et soutenir les petits commerçants français: dénicheurs, producteurs, créateurs ou encore artisans, le choix ne manque pas ! mavillemonshopping.fr, c’est le meilleur de nos régions, livré directement chez vous. Sans oublier les conseils produits comme en boutiques. Le site propose également un service de click and collect pour les achats dans des boutiques locales, près de chez vous. Pratique quand on est pressé !

Chaque semaine, les sélections du site sont mises à jour pour vous faire découvrir de nombreux produits dans différentes catégories comme la mode, le bien-être, la décoration, la cuisine ou encore les loisirs. Il y en a pour tous les goûts. De quoi ajouter un peu d’originalité à vos listes de Noël ! Hé oui il est déjà temps d’y penser !

