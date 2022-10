Carburant : voici pourquoi il ne faut surtout pas continuer à remplir son réservoir après le clic de la pompe

La pénurie actuelle de carburant en France mène la vie dure à de nombreux automobilistes. Mais cette conjoncture ne doit pas vous pousser à faire un trop-plein une fois à la pompe.

Crédit : Ladanifer / iStock

À voir aussi

En effet, compte tenu de la situation particulièrement compliquée que le pays traverse, certains conducteurs peuvent être tentés de remplir leur réservoir à ras bord pour éviter de tomber en panne. Mais attention, contrairement à ce que l’on pourrait penser a priori, ce n’est absolument pas un bon réflexe. Si vous êtes de ceux qui appliquent cette pratique, sachez qu’elle est la cause de plusieurs inconvénients, que ce soit sur votre véhicule, sur votre portefeuille et sur votre santé.

Comme l’expliquait récemment le magazine spécialisé Autoplus à travers un conseil avisé, faire un trop-plein de carburant en continuant à appuyer sur la gâchette du pistolet après avoir entendu le clic qui est justement là pour prévenir les automobilistes d’arrêter de pomper, est une mauvaise idée. Étant donné que ce surplus n’ira finalement pas dans le réservoir mais sera évacué par le système de drainage et se retrouvera sur la chaussée, cela n’aura comme seule conséquence de vous faire dépenser plus d’argent pour un résultat équivalent.

Un risque pour la voiture

En termes de sécurité, là encore, le bât blesse. Et pour cause, remplir son réservoir plus que de raison risque de rendre la route et vos roues glissantes, surtout avec du gazole. Mais ce n’est pas tout. Cela peut aussi « propulser du carburant liquide dans les canalisations et détériorer le tuyau du système de récupération des vapeurs d’essence » déclare Graham Conway, directeur général de la société britannique Select Car Leasing. Un tel dysfonctionnement peut créer une panne importante et engager des frais de réparation très importants.

Enfin, si vous ne portez pas de gants, ce qui semble être le cas de l’immense majorité d’entre vous, vous vous exposez à ce que le carburant se retrouve en contact direct avec votre peau et que cette dernière soit fortement irritée.