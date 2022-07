Cette maman donne de précieux conseils pour poser des limites aux grands-parents

En tant que parents, vous vous êtes sans doute déjà dit qu’il fallait poser des limites à vos propres parents à propos de ce qu’ils peuvent se permettre ou pas avec vos enfants. Dans cet article, vous trouverez les témoignages et conseils à ce sujet.

En effet, cela peut paraître simple et naturel, mais en réalité, savoir expliquer aux grands-parents ce que l’on veut qu’ils fassent et ne fassent pas avec leurs petits-enfants, n’est pas toujours simple. Pourtant, il est impératif de se montrer très clair à ce sujet, sous peine de dégrader les relations intrafamiliales. Et pour cause, les beaux-parents ou les parents qui dépassent les limites avec les enfants, cela peut être très préjudiciable pour l’entente globale.

Lisa Pontius est une maman de trois enfants et une TikTokeuse qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et sans surprise, cette dernière se range du côté d'autres parents qui croient en l'importance de fixer des limites aux grands-parents : « au cas où personne ne vous l'aurait dit, avoir des limites n'est pas la même chose que de garder vos enfants loin de vos parents. C'est une dynamique relationnelle complètement différente. Mes parents voient mes enfants assez souvent car ils vivent près de nous. J'ai toujours des limites avec mes parents en ce qui concerne mes enfants. Ils ont aussi des limites avec moi pour ce qui est du moment, de la fréquence et de l'intensité de la surveillance de leurs petits-enfants. Chacun de nous reconnaît et respecte les limites de l'autre. C'est ainsi que l'on a une relation adulte et mutuellement respectueuse. »

À ce sujet, Lisa Pontius, suivie par plus de 500 000 personnes sur TikTok, ajoute : « les limites ne sont pas une menace. Les limites ne sont pas un gros mot. Toute relation adulte a des limites, toute relation mérite des limites, même celles entre adultes et enfants. Mes parents peuvent voir mes enfants parce qu'ils respectent mes limites. Mais si quelqu'un est coupé de ses petits-enfants, c'est un bon indicateur qu'il n'a pas respecté les limites des parents au départ ! »

Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été intéressée par les relations interpersonnelles et les structures familiales. Aujourd’hui, elle utilise les réseaux sociaux, et en particulier TikTok, pour donner des conseils sur la maternité et partager ce qui a fonctionné pour elle afin d'aider les autres. Et la lutte pour naviguer dans les relations avec la belle-famille en tant que nouvelle maman est l’un de ses sujets de prédilection.

Des conseils pour maintenir une bonne relation grands-parents/parents

Selon elle, « la relation parent/grand-parent doit être basée sur le respect mutuel. Si le grand-parent essaie d'agir comme le parent des petits-enfants, cela peut être extrêmement frustrant, surtout pour un parent qui essaie d'établir une autorité et des règles avec son enfant. Être discrédité par un tiers, même s'il s'agit d'un grand-parent apparemment bien intentionné, peut causer beaucoup de conflits. Le parent finit par se sentir complètement méprisé. C’est pourquoi il est important de faire savoir de manière directe que ses décisions parentales doivent être respectées et honorées si les grands-parents veulent participer. »

De prime abord, le mot « limites » fait peur à beaucoup de gens, il peut être perçu comme menaçant, mais en réalité, il sert à protéger une relation. Les limites sont un moyen de naviguer dans ces relations de manière à ce que les rancœurs ne s'accumulent pas. Cela peut être de petites choses comme dire au grand-parent d'appeler avant de venir ou lui demander de ne pas donner de sucreries à votre enfant.

L’une des pires choses pour la confiance est certainement lorsqu’un grand-parent dit « ne le dis pas à maman/papa » car cela casse totalement la confiance qui existe. Aucun secret n'est autorisé entre une personne qui s'occupe d'un enfant et ses enfants.

Dans les deux sens, la communication et l'honnêteté sont cruciales. Soit ils respectent les parents de leurs petits-enfants qui prennent les meilleures décisions pour leur famille et élèvent leurs propres enfants, soit ils ne les respectent pas. Il y a beaucoup de choix parentaux sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais, en fin de compte, à moins que ce ne soit malsain ou dangereux, un grand-parent doit respecter le droit des parents à élever leurs enfants à leur manière.

