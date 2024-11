Découvrez 5 calendriers de l'Avent originaux pour vivre Noël avant l'heure

Pour commencer le mois de décembre de la plus belle des façons, choisissez votre calendrier de l’Avent. C’est parfois compliqué tant il y a de choix, mais en voici quelques-uns qui devraient vous faire plaisir.

C’est déjà le moment de réfléchir à votre calendrier de l’Avent, votre objet préféré durant 24 jours afin de vous faire gentiment patienter avant Noël.

Un calendrier de l’Avent se prépare tout comme n’importe quel cadeau sous le sapin. Ces dernières années, les fabricants regorgent d’idées originales pour que chaque jour du mois de décembre soit un cadeau avant l’heure.

Crédit photo : Maria Symchych-Navrotska/ iStock

Pour les gourmands, pour celles et ceux qui aiment se faire beaux et pour les joueurs, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Nous vous en avons choisi 5 qui pourraient convenir à tout le monde !

Quel calendrier de l’Avent pour le mois de décembre ?

Calendrier de l’Avent Vertuo de Nespresso (Nespresso)

Crédit photo : Nespresso

Pour certains, le café c’est la vie. Et si vous faisiez plaisir à l’un de vos proches ou à vous-même juste avant les fêtes, histoire d’être en forme pour tous ces dîners en famille et entre amis ? En plus, vous n’êtes même pas obligé de partager car ce sera votre cadeau de l’Avent. Disponible au prix de 54,00 euros sur le site Nespresso.

Calendrier de l'Avent Ferrero Rocher (Carrefour)

Crédit photo : Ferrero

Vous n’aimez pas le café (oui oui, ça arrive !) mais vous raffolez du chocolat ? Ne cherchez plus, le calendrier de l’Avent Ferrero Rocher est fait pour vous. En plus, c’est une bonne tactique pour manger deux fois plus de chocolat : avant puis pendant les fêtes. N’attendez plus, le calendrier est vendu au prix de 13,00 euros chez Carrefour.

Calendrier de l'Avent Bonne Maman (bonne-maman.com)

Crédit photo : Bonne Maman

En hiver et durant les fêtes de fin d’année, il est bon de se faire plaisir avec des produits gourmands. Cela tombe bien, Bonne Maman a prévu un assortiment de 23 confitures en tous genres tartinables pour vos repas. Pâte à tartiner, caramel, confiture aux abricots… c’est idéal pour goûter à une multitude de saveurs. De quoi vous plonger confortablement dans l’ambiance des fêtes pour 34,90 euros.

Calendrier de l’Avent beauté Biotyfull Box

Crédit photo : Biotyfull Box

Pour les fêtes de Noël ou du Jour de l’An, on a toujours envie d’être bien paré(e) pour l’occasion. Pourquoi ne pas en profiter pour tester les nombreux produits de beauté bio du calendrier de l’Avent Biotyfull Box ? Chaque jour, un produit beauté fabriqué en France : du maquillage, une crème de soin pour visage, un sérum pour le corps… avec un prix cadeau de 59,00 euros au lieu de 179,00 euros sur le site Biotyfull Box. Dépêchez-vous, l’offre est limitée.

Calendrier de l’Avent jouet Harry Potter Lego (calendriers-avent.com)

Crédit photo : Calendriers de l'Avent

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser, le calendrier de l’Avent Lego Harry Potter fera autant plaisir aux petits qu’aux grands. Plongez-vous dans la Grande salle de Poudlard en compagnie de Harry, Ron, Hermione, Drago Malfoy, Dumbledore et bien d’autres pour vivre un Noël plein de magie. Le plus difficile sera d’attendre d’avoir ouvert toutes les cases pour donner vie aux aventures des sorciers britanniques. Le calendrier est disponible sur le site Calendriers de l'Avent au prix de 34,99 euros.