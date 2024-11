À l'approche de Noël, Amazon recrute 1 650 personnes dans cette région de France

Vous cherchez un emploi saisonnier en cette fin d’année ? Voici une offre proposée par Amazon qui pourrait vous satisfaire. On vous dit tout sur les missions et les salaires proposés par l'entreprise.

Si vous souhaitez vous faire un peu d’argent en cette fin d’année pour économiser afin de partir en vacances l’année prochaine ou pour gâter vos proches à Noël, voici une offre d’emploi qui pourrait vous intéresser. En effet, Amazon recherche actuellement 1 650 personnes à l’approche de Noël pour aider les équipes à préparer les commandes de fin d’année.

Crédit photo : iStock

Ces 1 650 salariés sont recherchés dans une région de France bien précise, alors si vous vivez dans la région ou que vous pouvez facilement vous déplacer, n’hésitez plus ! On vous dit tout sur les missions et les salaires proposés par l’entreprise.

Et si vous travailliez pour Amazon ?

Cette année, Amazon recherche des saisonniers en Île-de-France. L’objectif : faire face au rush des fêtes de fin d’année, une période pendant laquelle des milliers de Français commandent des cadeaux sur Amazon pour gâter leurs proches à Noël. En 2023, une petite fille a notamment acheté près de 4 000 euros de cadeaux sur la plateforme. Les salariés d’Amazon devront préparer les commandes et assurer la bonne livraison des colis.

“Ce recrutement est l’occasion pour les demandeurs d’emploi souhaitant rejoindre l’entreprise de postuler à l’un des nombreux postes de préparateurs de commandes et d’agents de tri disponibles dans l’un des sites logistiques”, assure la direction d’Amazon.

Crédit photo : iStock

Concernant les missions qui vous seront proposées, on retrouvera la mise en stock des articles, les prélèvements, l’emballage, l’expédition et la livraison des commandes des clients. Côté salaire, le prix proposé par Amazon est de 12,6 euros brut de l’heure, soit le salaire d’entrée des agents logistique chez Amazon. Après 24 mois de CDI dans l’entreprise, vous pourrez gagner plus de 2 300 euros par mois avec un 13ème mois, des primes et de nombreux avantages.

“Ces recrutements sont essentiels pour renforcer nos équipes pendant les fêtes et garantir l’expérience client à laquelle sont habitués les Français. Ils peuvent également ouvrir les portes d’une carrière au sein de l’entreprise puisque nombre de nos saisonniers poursuivent l’aventure en CDI pour construire une carrière sur le long terme”, explique Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique, à Actu.

Cette année, Amazon recherche des saisonniers dans le centre de distribution de Brétigny-sur-Orge ainsi que dans six agences de livraison à Osny, Bonneuil-sur-Marne, Le Blanc-Mesnil, Noisy-le-Grand, Pariset Vélizy-Villacoublay. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à cliquer sur ce lien pour avoir plus d’informations sur les différentes offres d’emploi proposées par Amazon.