Voici combien gagne un employé d'Ikea en Suisse par rapport à la France

Ce n’est pas un secret : la Suisse attire de nombreux frontaliers grâce à des salaires beaucoup plus attractifs qu’en France. Il suffit de voir la politique de rémunération chez Ikea pour s’en rendre compte.

Géant de l’ameublement, Ikea est présent partout tout le monde. En France, il s’agit du 5ème magasin préféré des Français selon une étude publiée au début de l’année 2024. Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, 12 000 personnes travaillent en France chez Ikea, qui compte 34 magasins sur le territoire hexagonal. Le poste de vendeur est d’ailleurs le plus recherché par la marque parmi les annonces d’emploi publiées.

Généralement, le groupe suédois est transparent sur le salaire qu’il propose à ses futurs employés. En France, un vendeur touche, au minimum, 1840 euros brut mensuel, soit 1435 euros net par mois. Un montant qui peut varier selon l’expérience dans le domaine.

Par ailleurs, Ikea rémunère également un 13ème mois et verse une prime selon les résultats de l’entreprise, tandis qu’une prime d’ancienneté est versée au bout de deux ans. En revanche, elle n’octroie pas de tickets restaurants mais elle possède une cantine où les salariés peuvent manger pour moins de 3 euros. Enfin, elle propose également une réduction de 15% sur les produits.

Un salaire plus conséquent en Suisse

En Suisse, Ikea compte 10 magasins et le poste de vendeur est également le plus recherché par l’entreprise. Cependant, comme souvent chez nos voisins suisses, la rémunération n’est clairement pas la même.

Le salaire n’est pas forcément indiqué sur l’offre d’emploi mais, au 1er janvier 2025, le groupe Ikea Suisse a annoncé avoir passé le salaire minimum à 4300 francs suisse par mois, soit 4500 euros bruts par mois.

Cependant, si vous êtes frontaliers français, cela correspond plutôt à une somme de 3924,70 euros net par mois. Ce montant ne comprend pas en compte l’assurance-maladie qu’il faut payer en plus. Dans la pratique, un frontalier affilié au régime suisse doit débourser autour de 210 euros par mois. On peut y ajouter les frais liés aux trajets entre le domicile et le travail.

Pour une personne installée en Suisse, les dépenses mensuelles peuvent représenter au moins 4000 euros par mois, entre le logement, les impôts, les assurances, les transports et l’alimentation.