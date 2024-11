Ikea : cette astuce méconnue permet de dénicher de bonnes affaires tout en gagnant du temps

Vous en avez assez de passer des heures dans les rayons d’Ikea et de dépenser tout votre argent en décoration ? Voici une astuce qui devrait vous aider à avoir une meilleure expérience en magasin.

Ikea est une enseigne suédoise très appréciée en France, et pour cause : il est possible de dénicher des meubles et de beaux éléments de décoration, comme cet objet zen très populaire en ce moment ou ce meuble japonais incontournable. Généralement, quand on va chez Ikéa, on ne repart pas les mains vides. On peut même rentrer avec de nombreux objets qui n’étaient pas sur notre liste tant il est difficile de résister à la tentation.

Crédit photo : iStock

De cette façon, quand vous rentrez chez vous, vous avez sans doute passé des heures à vagabonder dans les rayons du magasin et à jouer des coudes dans la foule. Pour éviter cela, il est recommandé d’éviter d’aller à Ikea le week-end et de programmer sa visite le matin, entre 30 minutes et 1h après l’ouverture.

En plus de cela, il existe une autre astuce pour vivre une bonne expérience à Ikea tout en faisant des économies. Voici laquelle.

Gagner du temps et de l’argent à Ikea

Pour faire de bonnes affaires tout en évitant la foule à Ikea, l’enseigne conseille de télécharger son application mobile. Disponible sur les appareils Apple et Android, cette application va vous faciliter la vie puisqu’elle regroupe toutes les informations utiles comme l’affluence en magasin et les horaires d’ouverture. Selon L’Internaute, elle vous indique même le moment idéal pour faire votre virée shopping.

Crédit photo : iStock

Vous ferez également des économies en utilisant l’application puisque vous découvrirez toutes les offres et les promotions en cours. Ainsi, vous pouvez vérifier la disponibilité d’un article dans le magasin de votre choix, ce qui pourrait vous éviter des déplacements inutiles. Enfin, l’application vous permettra de passer moins de temps en caisse. En scannant directement vos articles, vous serez redirigé vers des caisses dédiées pour simplifier le paiement. De nombreux avantages qui amélioreront votre expérience à Ikea.