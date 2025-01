Ce nouveau produit génial, vendu chez IKEA, va vous changer la vie et le sommeil

Voici une nouveauté qui pourrait bien révolutionner vos nuits. Présentation.

On ne le répétera jamais assez, la qualité de notre sommeil est ô combien importante.

Bien dormir la nuit, c'est en effet l'assurance de mieux vivre et d'être ainsi plus épanoui au quotidien. Hélas, c'est souvent plus difficile à dire qu'à faire.

Si certains développent des techniques, qu'ils jugent infaillible, il n'existe toutefois pas de recette miracle pour jouir d'un sommeil réparateur, surtout lorsqu'on a l'esprit quelque peu tourmenté. Alors à défaut de savoir dompter notre sommeil, il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour mieux dormir, en ayant, par exemple, les équipements adéquats, à commencer par un bon matelas.

Crédit photo : iStock

Cette nouveauté signée IKEA va améliorer vos nuits

Et au rayon des produits de literie, il y en a un qui commence à tirer de plus en plus son épingle du jeu. On veut bien sûr parler d'IKEA qui séduit de plus en plus d'adeptes, au point de faire de la concurrence aux enseignes spécialisées.

Et le dernier-né de la firme suédoise pourrait bien faire mouche.

Crédit photo : iStock

Pour aider ses clients à mieux dormir, celle-ci a ainsi lancé un nouveau produit destiné à révolutionner vos nuits. Il s'agit d'un surmatelas, spécialement conçu pour faire de votre lit un cocon, où le sommeil serait roi.

Apportant une confortable sensation de douceur favorisant le repos, ce surmatelas (modèle NISSEHOLM) peut également radoucir la dureté d'un lit un peu trop ferme. Cette nouveauté permet, en plus, de prolonger la durée de vie de votre matelas. Un détail qui a son importance, quand on connaît les prix pour ce type de matériel.

Muni d'une mousse à mémoire de forme, ce surmatelas possède également une housse respirante. Celle-ci s'avère très utile l'été car elle permet de réguler la chaleur.

Crédit photo : IKEA



Crédit photo : IKEA



Crédit photo : IKEA



Crédit photo : IKEA



Crédit photo : IKEA

Ses dimensions sont, quant à elles, standards (2 mètres de longueur et 1,40 mètre de largeur) et son épaisseur atteint les 5 centimètres.

Vendu 99 euros, le surmatelas NISSEHOLM présente par ailleurs un excellent rapport qualité prix.

Alors qu'attendez-vous pour le tester ?