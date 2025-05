Pourquoi tout le monde s'arrache cette nouvelle cocotte «poivron» chez Lidl ?

Commercialisée chez Lidl, une nouvelle cocotte en forme de poivron fait un carton auprès des consommateurs.

Pour cet été, vous envisagez certainement de renouveler vos accessoires de cuisine et votre décoration de table. Dites-vous que vous pouvez faire les deux en même temps grâce à Lidl et leur nouvelle cocotte poivron. Quand l’art de la table prend des accents estivaux !

Cette nouvelle cocotte poivron fait actuellement un carton auprès des consommateurs et des clients de Lidl. Son succès s’inscrit dans un engouement général pour les décors originaux et généreux qui sortent du cadre classique et traditionnel.

Crédit photo : Lidl

Avec sa silhouette de poivron bien mûr, sa fonte lourde et ses couleurs pleines de pep’s (jaune, rouge ou vert), cette cocotte façon légume a tout pour voler la vedette aux plats qu’on y mijote. Son nom officiel, c’est GSW casserole en fonte PAPRIKA. Elle fait 18 cm de diamètre et près de 3,5 kg de robustesse.

Un produit en promotion déjà en rupture de stock en ligne

Ce plat était, en plus, vendu à un prix accessible : 49,99 euros au lieu de 109. Autant dire que les stocks n’ont pas fait long feu. Résultat ? Elle est déjà épuisée en ligne sur le site de Lidl.

Crédit photo : Lidl

Sa fonte assure une diffusion homogène de la chaleur, sa compatibilité tous feux (induction et four inclus) en fait un outil ultra polyvalent, et son design potager flirte avec les tendances déco les plus en vue.

C’est le genre de pièce qui habille une cuisine même hors cuisson, et qui passe sans transition du four à la table avec une allure folle. Pas étonnant que 88 % des clients la recommandent et que les avis flirtent avec le 5/5.