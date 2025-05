Adieu Birkenstock, Lidl sort ses propres chaussures à 6,99 euros et le stock est presque épuisé

Ne cherchez plus, Lidl a LA paire de chaussures qu’il vous faut pour profiter de l’été sans se ruiner. L’enseigne discount propose son propre modèle d’une chaussure iconique à un prix très attractif.

Lidl sait faire plaisir à sa clientèle. Après le désormais populaire chocolat Dubaï, l’enseigne allemande met en vente un accessoire phare de l’été. Quoi de mieux pour les beaux jours que de se balader confortablement dans des chaussures ouvertes ? Mais pas n’importe lesquelles.

Crédit photo : BartekSzewczyk/ iStock

Lidl met en vente ses propres Birkenstock. Vous vous rappelez, ces chaussures allemandes qui, il y a encore quelques années, étaient la cible de moqueries en tout genre ? Même le film Barbie y faisait allusion. Mais tout cela est maintenant de l’histoire ancienne et les sandales Birkenstock font un carton.

Pour hommes, femmes ou enfants, que vous soyez plutôt sandales ou sabots, les Birkenstock se déclinent selon vos goûts. Seul bémol cependant, son prix. Ces chaussures si reconnaissables se vendent de 95 jusqu’à 160 euros sur le site officiel de la marque.

Des Birkenstock vendues à un prix défiant toute concurrence

Crédit photo : Lidl

Heureusement, vous pouvez compter sur Lidl. Pour rester au frais cet été, pas besoin de dépenser une somme folle. Lidl permet aux plus petites bourses d’en profiter. Ainsi, l’enseigne sort son propre modèle pour femmes inspiré des sandales Arizona de Birkenstock. Elles sont disponibles en deux couleurs : beige et noir foncé et de tailles allant de 36 à 41.

Crédit photo : Lidl

Allez, on arrête le suspense, les Birkenstock version Lidl sont vendues à 6,99 euros. Une sacrée affaire. Mais il va falloir vous dépêcher. Comme l’indique le site de Lidl, il y a une forte demande pour ce produit. Certaines variantes de chaussures (les tailles 36 et 37) sont d’ores et déjà épuisées. Par ailleurs, Lidl met également en vente le modèle Mule pour femmes, en différentes colorimétries.

Crédit photo : Lidl

Pour ces messieurs, pas de panique puisque Lidl possède une version hommes également en cuir et disponible de la taille 41 à 46 pour une couleur noire ou taupe. Vous aurez l’impression d’avoir les pieds dans une Birkenstock tellement elles en reprennent les codes : boucles réglables et semelles anatomiques s’adaptant aux pieds.

N’attendez plus, les Birkenstock Lidl se vendent comme des petits pains sur son site.