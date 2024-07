Casting : 300 figurants recherchés pour jouer dans le nouveau film de Kad Merad et Michèle Laroque

Et si vous faisiez vos premiers pas dans le monde du cinéma ? 300 figurants sont recherchés pour jouer dans “Cent millions” aux côtés de Kad Merad et Michèle Laroque.

Vous souhaitez vivre une expérience hors du commun, faire vos premiers pas dans le monde du cinéma et rencontrer vos acteurs préférés ? Pour cela, il est possible de devenir figurant et de jouer dans le prochain film de Kad Merad et Michèle Laroque intitulé “Cent millions”.

Cette comédie française réalisée par Nath Dumont est à la recherche de 300 figurants hommes et femmes.

“Cette expérience unique vous permettra de découvrir l’envers du décor d’un tournage professionnel et de côtoyer des stars du cinéma français. Kad Merad, qui a déjà tourné en Saône-et-Loire en 2023 avec Claude Lelouch, revient dans la région pour ce nouveau projet prometteur. Ne manquez pas cette chance de participer à une comédie qui s’annonce hilarante, aux côté de deux des acteurs les plus appréciés du cinéma français. Qui sait, vous serez peut-être la prochaine découverte de ce film !” peut-on lire sur le site Figurants.com.

300 figurants recherchés

300 personnes âgées de 18 à 80 ans sont recherchées pour participer à ce film. De tous profils et de toutes origines, les figurants devront résider en Bourgogne-Franche-Comté puisque le tournage aura lieu dans les secteurs du Creusot et de Chalon-sur-Saône. Vous devrez également être disponible du 16 août jusqu’à début septembre. Comptez une journée de tournage par figurant.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre candidature. Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur le site Figurants.com et de compléter une fiche avec vos informations. Avec un peu de chance, vous serez rapidement recontacté et obtiendrez un rôle dans cette nouvelle comédie française.