Fan d'Astérix, il reproduit le célèbre village des irréductibles Gaulois avec 700 000 allumettes

Un sexagénaire a réussi l’exploit de reproduire le village d’Astérix avec des centaines de milliers d’allumettes.

Originaire de Grimaucourt-en-Woëvre dans la Meuse, Alain Vosgien est un collectionneur pas comme les autres, qui s’est lancé un sacré défi !

Fan des aventures d’Astérix et Obélix, cet homme de 65 ans s’est ainsi mis dans la tête de reproduire le célèbre village des irréductibles Gaulois, avec 700 000 allumettes. Pas encore terminée, cette réplique devrait mesurer 9 m2 et viendra garnir sa collection, déjà bien fournie, d’objets en rapport avec les héros nés de l’imagination d’Albert Uderzo.

Depuis quarante ans, Alain Vosgien collectionne en effet de nombreux objets en lien avec Astérix et Obélix.

C’est donc presque naturellement qu’il a eu l’idée un jour de fabriquer cette maquette pour le moins originale. Et cela fait sept ans que ça dure.

« J’ai commencé par la maison d’Astérix, puis j’ai réalisé celle dans l’arbre (Assurancetourix ndlr). Je me suis ensuite dit que j’allais faire tout le village », a-t-il raconté à nos confrères de Ouest France.

La création lui a d’ores et déjà coûté entre « 5 000 et 6 000 euros » mais quand on aime, on ne compte pas ! Cette passion pour le modélisme lui est venue il y a des années, lorsqu’il s’est « retrouvé en invalidité » et qu’il s’ennuyait chez lui.

Par la suite, il a notamment réalisé une reproduction de la Tour Eiffel puis de l’Arc de Triomphe avant de s’attaquer au chantier du village d’Astérix, qui devrait être achevé dans deux ans.

Alain, qui envisage d’exposer sa réplique une fois qu’elle sera bouclée, travaille également sur un autre projet similaire en parallèle, celui de la maison de Mickey et Winnie.

Il ne risque donc pas de s’ennuyer dans les mois et les années qui viennent !