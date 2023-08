Blue Beetle, le 16 août au cinéma : tout ce qu'il faut savoir sur le film évènement DC

Le prochain film de DC Studios débarque dans nos salles obscures le 16 août prochain. Inédit au cinéma, ce super-héros méconnu du grand public a pourtant tout pour devenir un favori des fans. On fait les présentations avec la nouvelle sensation Blue Beetle.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais Jaime Reyes, alias Blue Beetle, risque de faire parler. Ce super-héros qui ressemble à un scarabée voit le jour en 1939 sous les coups de crayons de Charles Nicolas Wojtkowski et sur une histoire de Will Eisner. C’est d’abord sous les traits de Dan Garret que Blue Beetle prend vie avant que l’adolescent Jaime Reyes ne reprenne le flambeau dans les comics, dès 2006.

C’est justement cette version de Blue Beetle qui est mise en scène dans le film de Angel Manuel Soto à découvrir la semaine prochaine. Alors qu’il vit à El Paso, au Texas, le jeune Jaime Reyes découvre un scarabée avec lequel il va fusionner. Cet événement fait de lui un super-héros à la force surhumaine et naît alors Blue Beetle.

Un super-héros inédit au cinéma

Crédit photo : Warner Bros.

C’est le jeune Xolo Maridueña, 22 ans, qui a la lourde tâche d'incarner ce héros fan de Batman. L’acteur est apparu dans la série Cobra Kai dans laquelle il interprétait Miguel Diaz. Son personnage, maladroit, devrait à coup sûr charmer les spectateurs par son charisme et sa sympathie.

Cependant, si Blue Beetle est très prometteur, c’est surtout les origines Latinos de Jaime Reyes qui en font une personnage inédit au cinéma et dans le monde super-héroïque. Après Black Adam, sous les traits de Dwayne Johnson, et The Flash, sorti en juillet dernier, Blue Beetle est le nouveau grand film de super-héros de Warner Bros.

Blue Beetle a tout pour devenir le film familial et convivial de l’été. Idéal pour passer un bon moment à quelques mois de la sortie tant attendue de Aquaman et le Royaume perdu, prévue pour décembre prochain.