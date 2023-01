Les mots touchants de Brendan Fraser, ému au larmes à la remise de son prix aux Critics's Choice Awards

Dimanche a eu lieu la cérémonie des Critics’s Choice Awards à Los Angeles qui a récompensé les films sortis en 2022. Parmi les lauréats, Brendan Fraser dans la catégorie Meilleur acteur, qui a livré un discours touchant et plein d’émotions.

Crédit : Kevin Winter/ Getty Images

Chaque début d’année, tout le gratin d’Hollywood se réunit durant plusieurs semaines aux nombreuses cérémonies de cinéma qui viennent récompenser les films de l’année précédente.

Cette année, des films (mais aussi des séries) tels que la comédie d’action déjantée Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, de Steven Spielberg, Glass Onion (disponible sur Netflix) ou encore Elvis étaient à la fête.

Du côté des acteurs, c’est Cate Blanchett qui a été récompensée pour son rôle de l’impitoyable cheffe d’orchestre dans Tár et Brendan Fraser pour son rôle de professeur d’anglais en situation d’obésité morbide, dans The Whale.

Ce dernier a livré un message puissant qui a ému l'assemblée et les téléspectateurs.

« Tu m'as simplement montré où aller pour arriver là où je devais être »

Brendan Fraser's acceptance speech for The Whale at the #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/jxQsEfQfKo — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 16, 2023

En repartant avec la statuette du Meilleur acteur, Brendan Fraser se place comme l’un des sérieux prétendants à l’Oscar du Meilleur acteur au côté d'Austin Butler (Elvis). À la réception de son prix, l’acteur n’a pu cacher son émotion, lui qui a traversé une longue période de vache maigre dans l’industrie cinématographique.

« J'étais dans le désert, et j'ai probablement dû laisser une traînée de miettes de pain, mais tu m'as trouvé, a lancé l’acteur à Darren Aronofsky, son réalisateur. Et comme tous les meilleurs réalisateurs, tu m'as simplement montré où aller pour arriver là où je devais être ».

Au moment où la musique de fond retentissait, faisant comprendre aux lauréats qu’il est temps de quitter la scène, Brendan Fraser n’a pu retenir ses larmes avant de lancer à ceux qui souffrent comme son personnage : « Si vous - comme un gars comme Charlie, que j'ai joué dans ce film - de quelque manière que ce soit, luttez contre l'obésité ou si vous avez simplement l'impression d'être dans une mer sombre. Je veux que vous sachiez que si vous aussi vous pouvez avoir la force de vous lever et d'aller vers la lumière, de bonnes choses se produiront », avant qu’il ne qualifie The Whale, son film, comme « un acte de foi ».

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont réjouis de la victoire de l’acteur qui jouit d’une incroyable popularité depuis son retour sur le grand écran.