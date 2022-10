Deux frères ont créé une plateforme qui permet aux utilisateurs de Netflix ou Disney+ de payer 2 fois moins cher

Cumuler les plateformes de streaming peut rapidement augmenter vos dépenses mensuelles. C’est à partir de ce constat simple mais réel que deux frères ont créé un site de co-abonnement pour payer moins cher.

Crédit : simpson33/ iStock

Anthony et Tom Chemaly, 24 et 29 ans, ont créé en début d’année une plateforme de co-abonnement rassemblant plus de 130 sites payants afin de faire réaliser des économies à leurs utilisateurs.

Diivii, c’est le nom de leur plateforme, doit « permettre à plusieurs personnes de se mettre en relation, et de payer à plusieurs un abonnement » que cela soit Netflix, Disney+, Spotify ou autre site de jeux vidéo.

Une aubaine pour les petits porte-monnaies, comme les étudiants, qui n’ont pas accès aux contenus des plateformes de streaming à cause du cumul des coûts des abonnements sur chacune d’entre elles.

Une plateforme qui permet de payer deux fois moins cher

Crédit : Daviles/ iStock

L’idée des frères de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, est partie d’un constat simple. « Pendant le premier confinement, on s’ennuyait à tourner en rond, et on est arrivés au bout de ce qu’on voulait voir sur Netflix », raconte Anthony, étudiant en ingénierie à l’Efrei Paris. Les deux frères ont écumé les autres plateformes et ont de suite remarqué un inconvénient : « Si on veut être abonné à plusieurs plateformes, le prix monte très vite », reconnaît le jeune homme.

Leur vient alors l’idée de créer une plateforme (avec leur camarade Raphaël) de co-abonnement qui permet à ses utilisateurs de réduire les coûts. Diivii est née et compte aujourd’hui 30 000 utilisateurs en France. « Cela revient moins cher de prendre l’offre premium, avec quatre ou cinq places, et de le partager sur la plateforme, que de prendre l’offre standard », assure Anthony. En moyenne, ce sont 340 euros par an qui seraient économisés de la poche des utilisateurs Diivii.

Crédit : Diivii

La plateforme des frères Chemaly a fait parler d’elle dans l’école et des camarades ont souscrit à son offre alléchante. L’un d’entre eux raconte que pour profiter de MyCanal et de Netflix, il paie 10 euros par mois en co-abonnement au lieu des 20 euros lorsqu’il payait seul.

Une offre étudiant est disponible sur la plateforme Diivii pour leur permettre de bénéficier des plateformes de streaming malgré leur faible pouvoir d’achat.