Ce célèbre morceau français devient le plus shazamé de l'histoire

Depuis quelques jours, les français n’ont qu’un seul morceau en tête qui est devenu le titre le plus shazamé de l’histoire. On vous le dévoile.

Merci les Jeux Olympiques de Paris. C’est ce que doit se dire l’artiste Kavinski. Le dimanche 11 août 2024, se déroulait au Stade de France de Paris la célèbre cérémonie de Clôture des Jeux Olympiques de 2024. Au programme : un show d’exception, ainsi que des artistes réputés qui ont mis le feu au plateau.

Parmi ceux qui ont marqué les esprits, on retrouve notamment la chanteuse Yseult, avec une interprétation de My Way de Claude François iconique qui restera gravée dans les annales. Mais ce n’est pas la seule artiste à avoir fait sensation lors de cette cérémonie de clôture. En effet, le très célèbre Kavinsky, un artiste français, s’est invité sur la scène du Stade de France en compagnie de la chanteuse belge Angèle pour interpréter son titre culte Night Call.

Crédit : Instagram

Le titre le plus shazamé de l’histoire

Sorti en 2010, ce titre a souvent été réutilisé dans des publicités ou des films, mais malgré son succès, il n’avait jamais atteint son paroxysme, c’est désormais chose faite. Grâce à cette visibilité magistrale, le titre Night Call est devenu la chanson la plus shazamée de l’histoire en une seule journée, selon l’application de recherche de titre de musique. Et on comprend pourquoi. Avec en prime la douce voix de la chanteuse Angèle, cette reprise ne pouvait que plaire aux téléspectateurs et internautes.



Crédit : FranceTélévisions

Une chose est sûre, cette scène aura apporté une belle visibilité à ce titre des années 2000, produit, on le rappelle, par Guy-Manuel de Homem-Christo, l’un des Daft Punk. Rien que ça ! Et si vous avez loupé la prestation de la cérémonie de clôture des JO, il est temps de vous mettre à la page, juste ici :