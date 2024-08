Harcelée pendant les JO à cause de son hyperandrogénie, la boxeuse championne olympique Imane Khelif contre-attaque

Cible d’une vague de haine sur les réseaux sociaux à cause de son apparence masculine, la boxeuse algérienne Imane Khelif a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement après la conquête de son titre olympique.

Imperturbable durant toute la compétition, Imane Khelif a conquis ce qu’elle était venue chercher lors de ses Jeux Olympiques de Paris : la médaille d’or ! Pourtant, les olympiades n’ont pas été de tout repos pour la boxeuse algérienne, victime d’une vague de haine sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : John Locher / AP

Son seul tort est de souffrir d’hyperandrogénie, une variation du développement humain se manifestant par des taux d’hormones mâles bien plus élevés que la moyenne. À cause de cela, les mauvaises langues l'accusent d’être un homme. Son premier combat face à l’Italienne Angela Carini avait suffi pour enflammer la controverse sur sa participation dans une compétition féminine.

Malgré cette tempête, elle a réussi à rester dans sa compétition et à enchaîner les victoires jusqu’au titre olympique dans la catégorie des -66 kilos. Les Jeux Olympiques enfin terminés, il est temps pour elle de demander des comptes.

L’athlète algérienne a annoncé avoir saisi la justice et avoir porté plainte pour des faits de cyberharcèlement, auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. Dans un communiqué, son avocat Me Nabil Boudi, a expliqué que sa client a subi une vague de haine sans précédent dans le sport :

"Tout juste médaillée d'or aux JO de Paris 2024, la boxeuse Imane Khelif a décidé de mener un nouveau combat : celui de la justice, de la dignité et de l'honneur. L'enquête pénale déterminera qui a été à l'initiative de cette campagne misogyne, raciste et sexiste mais devra aussi s'intéresser à celles et ceux qui ont alimenté ce lynchage numérique. Le harcèlement inique subi par la championne de boxe restera la plus grosse tâche de ces Jeux olympiques."