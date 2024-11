Ce célèbre parc d'attractions est élu meilleur de France pour la troisième fois consécutive

Ce samedi 16 novembre, les résultats du Parcs Fans Awards ont été révélés. Découvrez quel parc d’attractions a été élu meilleur de France selon les visiteurs et les experts.

En France et dans le monde entier, les parcs d’attractions peuvent recevoir de nombreuses distinctions. C’est le cas d’Europa-Park qui a récemment été élu meilleur parc d’attractions au monde et qui recrutait plus de 5000 salariés l’été dernier. Si ces récompenses sont généralement données par des professionnels, les visiteurs ont également leur mot à dire.

Crédit photo : @parcasterix / Instagram

Chaque année, le Parcs Fans Awards élit le meilleur parc d’attractions en France. Ce concours est organisé tous les ans par Parcs Actus. Le jury est constitué de millions de visiteurs qui donnent leur avis en ligne ainsi que de plusieurs experts. Découvrez qui a remporté la première place cette année.

Le meilleur parc d’attractions français

Les résultats du concours ont été révélés ce samedi 16 novembre. Cette année, c’est le parc Astérix qui a été élu meilleur parc d’attractions de France, pour la troisième fois consécutive, selon des informations rapportées par BFMTV. En plus de cela, le parc a reçu d’autres distinctions puisque la Tour de Numérobis a été élue meilleure attraction à petit budget. Il s’agit d’un manège mettant en scène des chaises volantes à plusieurs dizaines de mètres de haut. Les Quais de Lutèce, que l’on retrouve également au parc Astérix, ont conservé leur titre de meilleure expérience hôtelière de France.

Crédit photo : Parc Astérix / Facebook

En prenant une nouvelle fois la tête du classement, le parc Astérix devance Disneyland Paris, le Puy du Fou et le Futuroscope. Il faut dire que cette année, le parc a révélé de nombreuses nouveautés comme la création d’un nouveau spectacle musical, la rénovation d’un tiers de l’espace et l’installation de deux nouveaux manèges dans la zone grecque. En plus de cela, un nouveau restaurant et un hôtel inédit ont été inaugurés. Cette année, le parc Astérix a battu son record de fréquentation en comptabilisant 2,84 millions de visiteurs.

Les autres parcs récompensés

D'autres parcs d'attractions ont été récompensés dans le cadre de ce concours. C'est le cas de Nigloland, un parc situé près de Troyes, qui a été élu meilleur parc français de moins d’un million de visiteurs. Selon Le Figaro, il devance ainsi le PAL, Walibi Rhône-Alpes et Fraispertuis-City.

De son côté, l’Aquascope du Futuroscope a également reçu une distinction puisqu’il a été élu meilleur parc aquatique de France. Disneyland Paris n’est pas en reste puisqu’il a été récompensé pour son nouveau spectacle de drones. Des récompenses qui vont vous donner envie de vous rendre dans un parc d’attractions lors des fêtes de fin d’année.