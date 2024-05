Ce célèbre parc d'attractions recrute 5000 jobs cet été, et si vous tentiez votre chance ?

Travailler dans un parc d’attractions est un rêve pour nombreux d’entre nous. Cela tombe bien : le deuxième parc le plus visité d’Europe cherche du personnel pour cet été !

Vous êtes à la recherche d’un job pour vous faire un peu d’argent cet été tout en vous amusant ? Nous avons peut-être trouvé l’annonce idéale pour vous, notamment si vous aimez le contact humain et l’univers des parcs d’attractions…

En effet, un célèbre parc d’attractions recrute pour l’été, et ce n’est autre qu’Europa Park. Avec plus de 6 millions de visiteurs en 2023, ce parc est très populaire et les gérants ont besoin de main-d’œuvre pour la saison estivale. Plus de 5 000 employés sont recherchés dont 1 000 Français et les postes sont nombreux : attractions, hôtellerie, restauration, boutiques… Il y en a pour tous les goûts.

Crédit photo : @europapark

Travailler à Europa-Park

Pour candidater, voici les conditions recquises : vous devez être âgé de 15 ans minimum et être disponible au moins trois semaines cet été, y compris les week-ends. Le parc recherche des personnes sérieuses et organisées, capables de respecter les règles de sécurité. Selon l’annonce du parc, vous devez également aimer le contact humain, être souriant, accueillant et ponctuel.

Pour gérer les attractions, vous devrez être à l’aise en français, en anglais et en allemand. Le niveau B1 est requis pour cette dernière langue puisque le parc est situé en Allemagne, près de Strasbourg, et vous serez amener à communiquer avec les touristes, notamment pour leur faire respecter les consignes de sécurité du parc. Même chose si vous travaillez dans une boutique : en plus d’aider les autres vendeurs dans le remplissage et le rangement des rayons, vous devrez conseiller les visiteurs et tenir des stands de glaces.

Vous ne savez pas parler allemand ? Pas de panique, quelques postes peuvent vous être attribués. C’est le cas des jobs dans l’hôtellerie et la restauration, où la maîtrise de l’allemand n’est pas obligatoire puisque vous n’aurez pas de contact avec les clients. Vous serez principalement amenés à faire les lits, nettoyer les espaces communs et extérieurs, débarrasser les tables, faire la plonge et servir au comptoir.

Crédit photo : @europapark_hotels

Côté salaire, la rémunération dépend de chaque poste mais en moyenne, le salaire brut de base est de 13,60 euros de l’heure, sans compter les majorations pour les dimanches et les jours fériés. Si vous êtes intéressé, plusieurs sessions de recrutement vont être organisées en France. Rendez-vous à Strasbourg le mardi 4 juin au job dating “Décroche ton job” ainsi que tous les lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h au bureau Europa-Park. Une session sera organisée à Sélestat le jeudi 6 juin de 9h à 17h au salon de l’emploi et de la formation JobConnect. Enfin, rendez-vous à Geispolsheim le vendredi 24 mai de 9h à 13h au Forum Emploi Geis.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : [email protected] ou contacter l’équipe par téléphone au 00 49 78 22 77 15 444. Enfin, vous pouvez déposer votre candidature directement sur le site du parc en suivant ce lien. Bonne chance !