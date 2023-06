Ces 5 nouveaux films à découvrir d'urgence sur Prime Video

Alors que Prime Video vient de dévoiler son catalogue pour le mois de juin, découvrez sans plus tarder les cinq nouveaux films à voir de toute urgence. Et il y en a pour tous les goûts.

Chaque mois, la plateforme Prime Video propose de nouveaux contenus pour enrichir son catalogue (déjà bien fourni). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mois de juin est particulièrement gâté.

Entre les productions françaises, les comédies romantiques ou encore les films biographiques, les abonnés ne sauront plus où donner de la tête. De ce fait, voici les cinq nouveaux films à voir de toute urgence.

Medellín

Disponible depuis le 2 juin sur Prime Video, le nouveau film de Franck Gastambide est en passe de devenir un énorme succès. Il faut dire que le casting cinq étoiles donne envie : Franck Gastambide himself, Ramzy Bédia ou encore Mike Tyson se donnent la réplique dans cette comédie d’action, où un homme fera tout son possible pour sauver son petit frère des griffes d’un groupe de narcotrafiquants.

À contre-sens

Adapté du roman de Mercedes Ron, «À contre-sens» relate la relation tumultueuse entre Noah, une jeune fille indépendante forcée de déménager chez le deuxième mari de sa mère, et Nick, son nouveau demi-frère. Une passion dévorante et interdite va naître entre les deux jeunes gens…

Licorice Pizza

Le dernier film de Paul Thomas Anderson, «Licorice Pizza», nous offre une virée romantique dans le Los-Angeles des années 1970. On y suit la rencontre entre Gary (Cooper Hoffman), un lycéen de 15 ans (et enfant-comédien à ses heures perdues) et Alana (Alana Haim), une jeune femme de 25 ans qui cherche sa voie. Un jour, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Un road trip qui changera à jamais le cours de leur vie.

Air : Courtiser une légende

Réalisé par Ben Affleck, «Air : Courtiser une légende» revient sur le partenariat historique entre la marque Nike et Michael Jordan, qui venait de faire ses débuts au sein de l’équipe des Chicago Bulls. Un contrat de sponsoring grâce auquel est née la paire de basket «Air Jordan». Pour raconter cette histoire hors du commun, Ben Affleck a fait appel à Matt Damon, Jason Bateman ou encore Viola Davis.

Joli désastre

Avis aux fans de teen movies, «Joli désastre» est fait pour vous ! Le pitch ? Abby (Virginia Gardner) est une jeune étudiante sérieuse qui cache un lourd passé. Sa route va croiser celle de Travis (Dylan Sprouse), un séducteur mystérieux qui multiplie les conquêtes. Un jour, ces derniers décident de faire un pari…