Alerte job de rêve : vous pouvez être payé pour regarder des films de Noël, mais les places sont limitées !

Et si vous étiez payé pour regarder des films de Noël ? C’est désormais possible grâce à la société EduBirdie. Suivez le guide !

«The Holiday», «Maman, j’ai raté l’avion», «Last Christmas»…Avouons-le, les films de Noël nous permettent de passer d'agréables soirées cocooning devant la télévision, avec une tasse de chocolat chaud et un plaid tout doux.

Crédit Photo : istock

Et si vous étiez réellement payé pour faire du binge-watching ? C’est en tout ce que propose l’entreprise américaine EduBirdie, rapportent nos confrères de Cosmopolitan. Dans son offre d’emploi, la société explique être à la recherche de 25 «Christmas Moodcatchers».

Un job de rêve qui rime avec Noël

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche de poste est tout simplement incroyable. Les principales missions consistent à manger des biscuits, regarder des films de Noël et recevoir des cadeaux.

Les candidats retenus seront divisés en 5 groupes pendant deux semaines : «Chaque jour, EduBirdie mesurera les niveaux d’humeur, de stress et de motivation de Noël des participants», détaille l’entreprise dans un communiqué. Outre les présents, les heureux élus n’auront pas besoin de débourser un centime, et seront même payés :

«Chaque participant reçoit une récompense en espèces de 1000 dollars ou l’équivalent dans la devise du pays de résidence». Toujours selon l’entreprise, l’offre d’emploi concerne également les résidents de l’Union européenne.

Crédit Photo : istock

Si l’annonce vous intéresse, il suffit de remplir ce formulaire. Attention, cette dernière sera retirée le 24 décembre prochain : «Essayez d’être aussi précis que possible et impressionnez-nous avec votre sens de Noël. N’ayez pas peur d’être créatifs et de voir grand, nous lirons tout».