15 films de Noël à voir cette année

Apprécier de bons films de Noël est incontournable en hiver. Découvrez les 15 titres à absolument regarder cette année pour les fêtes.

1. Maman, j’ai raté l’avion un incontournable à Noël

L’affiche du film Maman, j’ai raté l’avion Crédit photo : Hughes Entertainment 20th Century Fox

À voir aussi

Dans l’univers de la chanson, il y a « All I want for Christmas is you » pour Noël. Dans le monde du cinéma, il y a « Maman, j’ai raté l’avion », sorti en 1992. Cette réalisation est surtout l’un des meilleurs films de Noël les plus appréciés, surtout par les enfants. Même les adultes ne s’en lassent pas, notamment ceux ayant grandi avec le film.

Ce film raconte les aventures d’un jeune garçon, Kevin, interprété par Macaulay Culkin, oublié dans sa maison les jours de fête. La veille du départ, il se fait gronder et dort dans le grenier. Le matin, sa famille l’oublie dans la précipitation. La maman ne s’en rend compte que dans l’avion. Elle va tenter de le rejoindre avant la fête tandis que le jeune garçon va protéger sa maison contre des cambrioleurs.

2. Sur les traces du père Noël, un des films à ne surtout pas rater cette année

Sur les traces du Père Noël, affiche officielle. Crédit photo : Disney +



Au fil des ans, ce film est devenu incontournable pour Noël. Il raconte une histoire de père Noël pas comme les autres. Scott Calvin, interprété par Tim Allen, se retrouve dans la peau de Santa Clause malgré lui. Le vrai père Noël est tombé du toit devant lui et il s’est retrouvé à distribuer les cadeaux. À partir de là, une aventure fantastique commence pour Scott Allen.

Ce film est idéal à regarder en famille. Il est également très apprécié par les petits étant très entraînant et drôle à la fois.

3. La course au jouet, film du genre comédie avec Arnold Schwarzenegger

La course au jouet Crédit photo : Allociné

Cela peut surprendre, mais Arnold Schwarzenegger ne joue pas que dans des films d’action. La preuve, l’acteur joue le rôle d’un père ordinaire cherchant le cadeau parfait pour son fils Tommy. Ce dernier souhaite avoir le jouet tendance du moment « Turbo Man ». Son père, un homme d’affaires occupé, s’y prend trop tard. Du coup, il n’a pas pu en trouver dans les magasins. Il se décourage jusqu’au moment où il entend à la radio la possibilité d’en gagner un. Une partie de chasse au Turbo Man commence alors.

4. The Holiday, une comédie romantique de Noël

Jacket de la comédie romantique The Holiday Crédit photo : Netflix

Il existe aussi des films de Noël du genre comédie romantique. L’un des titres les plus appréciés est sans doute « The Holiday » de Nancy Meyers. Cette réalisation raconte l’histoire d’Iris qui apprend le mariage de l’homme qu’elle aime et d’Amanda, trompée par son compagnon. Sans se connaitre, les deux femmes décident d’échanger leurs résidences pour les vacances. Elles ne le savent pas encore, mais elles vont rencontrer respectivement leurs princes charmants. Le film « The Holiday » est idéal pour glisser dans l'ambiance des fêtes. De plus, il est joué par des acteurs de renom : Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black.

5. Last Christmas, une comédie romantique à revoir

« Last Christmas », un film de Noël idéal pour les romantiques Crédit photo : Netflix

Dans le genre comédie romantique, « Last Christmas » est adapté aux sentimentaux qui apprécient la magie de Noël. Kate, jouée par Emilia Clarke, est une jeune femme qui travaille dans un magasin de Noël. Elle n’a pas toujours pris les bonnes décisions dans sa vie. Alors qu’elle est sur le point de perdre la foi en la vie, elle fait la rencontre de Tom, interprété par Henry Golding. Les deux protagonistes vont devoir faire face à différents problèmes pour se connaitre et s’apprécier mutuellement.

6. L’étrange Noël de Mister Jack, une animation classique

Jacket du film d’animation L’étrange Noël de Mister Jack Crédit photo : Disney +

L’étrange Noël de Mister Jack est un film d’animation différent des autres. Il est plutôt sombre pour une réalisation pour Noël. Cependant, ce chef-d’œuvre est intrigant, car il part loin dans son univers. En somme, ce film raconte l’histoire du roi du pays d’Halloween. Lassé de son quotidien et de sa routine, il décide de s’emparer de l’esprit de Noël qui est plus joyeux pour l’amener dans son royaume.

Ce film, réalisé par Tim Burton, est conseillé pour les enfants de plus de 8 ans. Il vaut mieux en tenir compte avant de louer le DVD.

7. The Grinch, film d’animation

Affiche du film d'animation The Grinch Crédit photo : Disney +

S’il vous faut une animation amusante à regarder avec vos enfants, The Grinch de Yarrow Cheney et de Scott Mosier est un bon choix. Ce film est à la fois amusant et intrigant.Cette animation n’oublie pas non plus la magie de Noël, même si au départ, l’histoire concerne le vol de son esprit. Tout commence le jour où le Grinch apprend que les Chous vont fêter Noël encore plus fort que l’année précédente. Déjà, il ne supporte pas d’être dérangé tous les ans à cause de cette fête. Voilà que la célébration va être encore plus intense. Il n’a pas d’autre choix que de concocter un plan pour l’arrêter.

8. Princesse de Chicago à regarder à la télévision sur Netflix

Poster du film Princesse de Chicago ou The Princess Switch Crédit photo : https://ioffer-movies.com/_10 $

Princesse de Chicago ou The Princess Switch dans sa version originale est un bon film de Noël disponible sur Netflix. Il raconte l’histoire d’une pâtissière et d’une princesse qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Elles se rencontrent et décident d’échanger leur vie durant 48 heures. Entre rencontre romantique et suspense, un bon moment cinématographique vous attend avec cette comédie romantique. Pour information, les deux femmes sont jouées par Vanessa Hudgens, l’ancienne interprète de Grabriella Montez dans High School Musical.

9. Noël chez les Muppets, fantastique pour se mettre dans l’ambiance des fêtes

Film de Noël chez les Muppets Crédit photo : Disney+

Noël chez les Muppets est une comédie musicale pour les petits. Il se regarde le soir avec un bon verre de lait et un bon pain d’épice. Il met en scène les marionnettes inspirées du « Un chant de Noël » de Charles Dickens. L’histoire est centrée sur Scrooge, un vieux monsieur égoïste et avare. Il reçoit la visite de trois fantômes du Noël qui ont pour mission de lui faire entendre raison. Vont-ils arriver à faire changer le vieux Monsieur ? C’est ce que vous allez découvrir dans ce film joué par de grands acteurs comme Michael Caine et Steven Mackintosh.

10. Les aventures de la Reine des neiges de Disney

Affiche du film d’animation la Reine des neiges Crédit photo : Disney+

Si vous avez une petite fille, vous avez déjà sûrement vu La reine des neiges de Disney au moins une fois. Bien que vous le connaissiez par cœur, il reste encore l’un des meilleurs dessins animés à regarder à Noël. Il est amusant et plein de suspense. Surtout, cette réalisation est pleine de magie, ce qui est très apprécié par les enfants.

Cette animation jouée par des acteurs comme Kristen Bell, Jack Whitehall, Noortje Herlaar, dure 1h42. Cela vous donne largement assez de temps pour passer un agréable moment en famille.

11. Love actually avec un casting impressionnant

Affiche du film Love Actually Crédit photo : Canal VoD

Love Actually raconte en un seul film tout ce que peut se passer dans un couple. Cette production met en scène plusieurs couples qui se rencontrent durant les fêtes. Parmi eux, un Premier ministre, interprété par Hugh Grant, est amoureux de sa collaboratrice. Cocu, un écrivain fait la rencontre d’une Portugaise qui le pousse à apprendre sa langue. Ils vont se rencontrer, ainsi que d’autres couples, lors du mariage de Juliet, le personnage de Keira Knitley. Ce film est un pur plaisir à regarder le soir autour d’un bon chocolat chaud.

12. Le drôle de Noël de Scrooge, un film à voir en famille

Affiche du film d’animation Le drôle de Noël de Scrooge Crédit photo : Allociné

Dans le genre film d’animation, Le drôle de Noël de Scrooge est apprécié des adultes et des enfants pour son histoire. Monsieur Scrooge est un homme riche et grincheux. Avec l’âge, il est devenu pire en détestant tout, surtout la fête de la Nativité. La veille, il reçoit des visites inquiétantes. Trois fantômes du passé, du présent et du futur le guident un par un dans des voyages destinés à lui faire comprendre son erreur. Va-t-il finir par changer? C’est ce que vous allez découvrir en famille en regardant cette animation dont le personnage principal est interprété par Jim Carrey.

13. Joyeux Noël, drame et historique

Affiche du film Joyeux Noël Crédit photo : Allociné

Le film « Joyeux Noël » est à regarder si vous appréciez les productions tirées d’un fait réel. L’histoire se déroule durant la Première G. mondiale. Les temps sont durs. Les jours de fête de fin d’année arrivent. Durant la festivité, les camps alliés et ennemis font une trêve. Les combattants se rencontrent pour faire la fête. Cette histoire est la preuve que l’amour et la fraternité sont plus forts que les conflits. Ce film a été réalisé par Christian Carion aux côtés d’acteurs comme Robert Carsen, Dany Boon ou encore Diane Kruger.

14. Noël tombe à pique



DVD Die Hard Piège de Cristal Crédit photo : Netflix

Une nouveauté Netflix avec un retour spectaculaire de Lindsay Lohan en personnage principal ! Ce film est à regarder (et re-regarder) avant Noël. C'est une comédie comme on les aime avec des passages qui nous rappel les films cultes dans lesquels Lindsay Lohan a joué.

15. Very bad dads, un film à regarder en famille

Affiche du film Very Bad Dads Crédit photo : Netflix

Very bad dads est un film de Noël comme tout le monde les aime. Il présente tous les ingrédients pour une production: famille paisible, rencontre surprise, duels et réconciliation. L’histoire est centrée sur un beau-papa heureux jusqu’au jour où le vrai père des enfants débarque sans prévenir. Les deux hommes se lancent des défis pour être la personne la plus apte à prendre soin des enfants. Cette comédie d’une durée de 1h36 fera rire les grands comme les petits. Les personnages principaux sont interprétés par Will Ferrell, Mark Wahlberg et Linda Cardellini.