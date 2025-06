Cette série Netflix coquine notée 10/10 rend accros les spectateurs qui n'osent pas l'avouer

Sur Netflix, une série suscite un émoi particulier chez les abonnés en raison de son intrigue addictive basée sur la sexualité d’une mère de famille.

Une série produite par Netflix, comparée à du porno, a été saluée comme étant “addictive” par les fans. Grâce à son intrigue très intime, elle nous plonge dans le passé d’une mère de famille impliquée dans un triangle amoureux.

Baptisée Sex/Life, la série est composée de quatorze épisodes en deux saisons, diffusées entre 2021 et 2023. Elle suit l’histoire d’une maman de banlieue mariée, Billie Connelly, jouée par Sarah Shahi, qui commence à poursuivre ses fantasmes.

Crédit photo : Netflix

Dans les huit épisodes de la première saison, Billie commence à explorer sa sexualité et ses désirs, la ramenant dans son passé sauvage - au prix de mettre en péril son filet de sécurité. Sur IMDb, un utilisateur a donné la note de 10/10, la qualifiant de "sexy et addictif”.

"J’ai regardé toute la série en 1 jour. Dès le premier épisode, ça a commencé si fort, l’alchimie entre Billie et Brad est vraiment incroyable, j’ai adoré les flashbacks et comprendre pourquoi certaines relations étaient vouées à être problématiques dès le début. Je ne voulais pas que ça se termine et j’ai vraiment hâte d’une autre saison. Je veux autant de Brad que Netflix peut nous donner, s’il vous plaît ! "