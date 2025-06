Ce film Netflix squatte le TOP 10 depuis sa sortie, les spectateurs le regardent en boucle

Envie de vous divertir ? On a déniché pour vous une nouveauté Netflix qui ne laisse personne indifférent depuis sa sortie. Zoom.

Après la série Zéro Day, ou encore El Jardinero ou même Juste un regard, une adaptation Netflix d’une œuvre d’Harlan Coben, la plateforme de streaming fait fort en matière de contenus thriller et à l’intrigue toujours mystérieuse et additive. Un pari gagnant puisque ces séries ont déjà récolté tous les suffrages.

Le dernier succès en date ? Le show danois Secret We Keep, qui s’est imposé dans le top 10 de la plateforme Netflix des contenus les plus regardés sur la semaine passée. Parmi les autres cartons de Netflix ? Un film espagnol : Bad Influence, sorti ce mois de mai 2025. Un thriller qui ne cesse de gagner du terrain en termes de visionnage...

Bad Influence : un film qui cartonne

Selon le site Flixpatrol, connu pour analyser les audiences des contenus sur les plateformes de streamings, le thriller s’impose depuis plus d’un mois à la quatrième place du top 10 de Netflix des films les plus visionnés. Les commentaires positifs fusent également sur Rotten Tomatoes :

Ainsi, on peut lire :

“Je pourrais le revoir sans m'ennuyer, c'est sûr. Peut-être devrais-je regarder plus de films espagnols ?”

ou encore :

“Les bons films rendent les gens heureux. En tant que jeune femme, ce film est un vrai bonheur pour moi !”

D’autres téléspectateurs semblent plus neutres quant à leur critique :

“C'est un film médiocre. Rien d'extraordinaire, mais c'est un film correct.” Voilà qui est clair !

Mais alors, de quoi parle ce film ?

Une intrigue captivante

Bad Influence, en quelques mots, c’est l’histoire d’un garçon pauvre et d’une fille riche et choyée qui cherchent à découvrir les secrets du passé pour sauver leur histoire d'amour… et leur peau. Suspense, mystère, intrigue captivante et casting additif, on vous l’assure, vous n’allez pas voir le temps passer ! Bien sûr, il ne s’agit peut-être pas du film de l’année, mais le divertissement est assuré !

