Stranger Things : Netflix dévoile enfin la date de sortie de la saison finale, mais un détail fait enrager les fans

Cela fait déjà trois ans que l’on attend avec impatience le retour de Stranger Things. Netflix vient de mettre fin à cette attente en dévoilant une première bande-annonce et une date de sortie qui ne plaît pas à tout le monde.

L’ultime saison de Stranger Things se fait attendre. La dernière fois que l’on a vu la bande d’amis originaire d’Hawkins, c’était en 2022. De plus, cette quatrième saison s’était terminée en trombe, laissant présager le pire à venir pour Mike, Onze et les autres.

Trois ans après, Netflix vient donc de dévoiler la date de sortie de la saison 5 de Stranger Things. Alors que l’on pensait qu'elle sortirait cet été, il semblerait que la plateforme ait plutôt opté pour la fin de l’année. Et pour faire patienter les millions de fans à travers le monde, Netflix a sorti une première bande-annonce. Elle promet du lourd.

Crédit photo : Netflix

On s’en doutait mais Vecna et le Monde à l'envers sont aux portes d’Hawkins. Pour se remémorer les épreuves auxquelles ont fait face nos héros, la bande-annonce montre des flashbacks des saisons précédentes. Mais ce qui interpelle le plus, c’est la date de sortie.

Une date de sortie qui fait débat chez les fans de Stranger Things

Crédit photo : Netflix

Netflix est connu pour scinder les saisons de ses séries phares en deux chapitres/ volumes. C’est le cas avec Stranger Things. Sauf que cette fois-ci, le streamer a poussé les curseurs. Il n’y aura pas deux mais bien trois volumes répartis sur des jours clés. Le volume 1 sortira le 26 novembre, tandis que le volume deux est attendu pour le 25 décembre. Enfin, pour découvrir le troisième et dernier volume, il faudra patienter jusqu’au 31 décembre 2025 ! Des dates stratégiques qui ont surpris les fans. Ils ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux :

« Oh mon Dieu, 3 parties ? Combien d'épisodes on a ? S'il vous plaît, faites en sorte que ce soit bien et ne gâchez pas tout ça ! » ; « Netflix commence à être trop à l'aise avec ces conneries de "volume" » ; « La NOSTALGIE que cette série me procure est folle. Je ne suis pas prêt à ce qu'elle se termine », peut-on lire.

D’autres regrettent que l’épisode final sorte le 31 décembre, rendant impossible pour beaucoup le visionnage le jour-même et favorisant ainsi les spoilers. Par ailleurs, la saison 5 comptera huit épisodes qui ont été pensés par les frères Duffer (les créateurs de la série) comme huit mini-blockbusters. Il n’y a pas à dire, Stranger Things risque d’occuper une grosse partie de vos soirées cet hiver.