13 ans après, cette saga comique culte avec Channing Tatum et Jonah Hill revient au cinéma et dévoile sa date de sortie

24 Jump Street annoncé pour une sortie en 2027

Annoncé cet été, le troisième opus des aventures de Schmidt et Jenko connaît enfin sa date de sortie. Et ce sera pour l’année 2027 !

Rares sont les séries des années 80 qui ont su faire peau neuve, trente ans plus tard, en étant adapté au cinéma. Surtout en s’inscrivant sur la durée.

Une saga comique bientôt de retour

Pourtant, c’est le cas de 21 Jump Street, série qui avait révélé Johnny Depp entre 1987 et 1991. En 2012, le pari d’adapter la série télévisée en film d’action comique façon “buddy movie” a clairement trouvé son public.

Crédit photo : Sony Entertainment

Le duo formé par Channing Tatum et Jonah Hill, qui incarnent respectivement Greg Jenko et Morton Schmidt, a crevé l’écran au point de faire une suite, 22 Jump Street, en 2014. Deux films qui ont rencontré un énorme succès commercial et de très bonnes critiques globales.

Pourquoi pas “23 Jump Street”

Le troisième volet s’est longtemps fait attendre. Une attente qui explique le “24” et non le “23” dans le titre comme l’annonce une publication Instagram, montrant le script du film avec la mention :

“Cela a pris tellement de temps qu’on a dû en sauter un”

Crédit photo : Instagram / Sony Entertainment

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Date de sortie fin 2027

À la réalisation du film, Phil Lord et Chris Miller laissent la place à Rodney Rothman, l’un des co-réalisateur du film d’animation Spider-Man : New Generation. Il a également écrit le scénario en compagnie de Meghan Malloy et Jonah Hill.

Pour l’instant, l’intrigue reste secrète mais la date de sortie a été dévoilée par Sony. 24 Jump Street sortira aux États-Unis le 10 décembre 2027. En revanche, la date française n’a pas encore été communiquée, mais il devrait s'agir du 8 décembre.