Il a acheté un village entier près de Saint-Tropez et y a investi plus de 10 millions de dollars : vingt-cinq ans plus tard, Johnny Depp n'arrive toujours pas à le vendre

En 2001, Johnny Depp achète un hameau abandonné du Var et y engloutit plus de 10 millions de dollars pour en faire un village privé avec chapelle, restaurant et skate park.

Une place de village, un ancien restaurant transformé en salle à manger privée, une chapelle reconvertie en chambre d'amis dont le confessionnal sert de penderie, et une piscine bordée de sable blanc pour donner l'illusion d'une plage. Ce décor existe vraiment, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez, dans la commune varoise du Plan-de-la-Tour. Il appartient à Johnny Depp depuis 2001.

L'acteur n'a pas acheté une villa. Il a acheté un hameau entier de maisons en pierre, bâties il y a plus de deux siècles, posé au milieu de 15 hectares de vignes, d'oliviers et de chênes parfois tricentenaires. Une quinzaine de bâtiments au total, pour environ 1 200 m² habitables, 15 chambres et 14 salles de bains.

Un village fantôme racheté au sommet de « Pirates des Caraïbes »

L'opération date du début des années 2000, juste avant que Jack Sparrow ne fasse de lui l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Le comédien cherchait un refuge loin de la Californie. Il le trouve dans l'arrière-pays tropézien, avec sa compagne de l'époque Vanessa Paradis, rencontrée en 1998. Leurs deux enfants, Lily-Rose et Jack, y grandiront en partie.

Suivent des années de chantier. Selon les documents de commercialisation diffusés par les agences chargées du bien, plus de 10 millions de dollars ont été investis dans la restauration des bâtiments, murs de pierre et poutres apparentes compris. Depp a décoré lui-même la quasi-totalité des pièces. Le résultat tient autant du hameau provençal que du cabinet de curiosités : une maison principale de 400 m², six maisons d'invités, un atelier de peinture, un bar-restaurant privé baptisé « Chez Marceline », une roulotte équipée d'une salle de bains et d'une cuisine, une cave à vin décorée dans l'esprit des films de pirates, deux piscines, une salle de sport et une piste de skate construite pour ses enfants.

Interrogé par VSD en 2009, l'acteur résumait la chose à sa manière.

Avec Vanessa et les enfants, nous vivons dans une sorte de petit village, c'est comme le paradis. Le domaine fait 121 000 mètres carrés et vous savez ce que j'y fais ? Absolument rien !

2015 : le domaine part en vente, et l'histoire se complique

Le couple se sépare en juin 2012, après quatorze ans de vie commune. Trois ans plus tard, le village est confié à Côte d'Azur Sotheby's International Realty, avec un prix affiché de 23 millions d'euros, meubles, livres, DVD et une partie des œuvres d'art comprises. Alexander Kraft, alors patron de Sotheby's International Realty France-Monaco, expliquait à l'époque dans la présentation du bien que l'acteur voulait tourner la page.

Johnny a décidé de vendre la propriété du Plan-de-la-Tour pour clore ce chapitre de sa vie et passer à autre chose.

Personne ne se manifeste. Et c'est là que la trajectoire du bien devient franchement inhabituelle : au lieu de baisser, le prix grimpe. Le domaine est reproposé autour de 63 millions de dollars en 2016, puis remis sur le marché en 2021 à 55,5 millions de dollars, soit plus de 45 millions d'euros à l'époque. Toujours aucun acheteur.

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Un prix qui s'effondre, un village qui reste vide

La suite ressemble à une longue dégringolade. En mai 2024, le magazine Public affirme que le prix a été ramené à environ 13 millions d'euros, une info reprise depuis par plusieurs médias français. Une partie de la presse people attribue désormais la décision à Vanessa Paradis, dont le nom reste associé à la propriété. Si ce montant se confirme, le domaine serait proposé environ quatre fois moins cher qu'en 2021, et pour une somme à peine supérieure à ce que les travaux de rénovation ont coûté.

Le paradoxe est là : un village complet, avec sa place, sa chapelle, son restaurant et ses 15 hectares à vingt minutes de Saint-Tropez, se négocierait aujourd'hui au prix de certaines villas classiques de la presqu'île. Et ne trouve toujours pas preneur.

L'explication tient sans doute moins au prix qu'à la nature du bien. Un ensemble de quinze bâtiments anciens à entretenir, un domaine agricole planté de vignes et d'oliviers, une décoration extrêmement personnelle : le nombre d'acquéreurs potentiels pour ce genre d'objet se compte sur les doigts d'une main à l'échelle mondiale. Onze ans après la première annonce, le village de Johnny Depp attend toujours quelqu'un.