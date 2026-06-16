932 millions de dollars : “Michael” devient le plus gros biopic musical de tous les temps

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Michael

Sorti le 22 avril dernier au cinéma, “Michael “est devenu le plus gros biopic musical de tous les temps et a détrôné “Bohemian Rhapsody”, qui détenait ce record.

Il a battu tous les records. “Michael”, le biopic sur Michael Jackson, connaît un succès mondial. Le film musical a récemment battu un record historique au box-office puisqu’il a enregistré plus de 932,2 millions de dollars de recettes à travers le monde.

MichaelCrédit photo : Lionsgate

Ainsi, “Michael” a détrôné “Bohemian Rhapsody”, le biopic sur Queen et Freddie Mercury, qui détenait le record avec 911 millions de dollars de recettes mondiales, selon une annonce faite par le studio Lionsgate sur son compte Instagram.

Le meilleur démarrage de l’histoire

En Amérique du Nord, “Michael” a réalisé 362,8 millions de dollars de recettes, ainsi que 569,4 millions à l’international. Il a également signé le meilleur démarrage de l’histoire pour un biopic et un film musical. En France, le film a dépassé les 1,3 million d’entrées peu de temps après sa sortie.

Crédit photo : @lionsgate / Instagram

En plus de cela, “Michael” est devenu le plus gros succès du studio Lionsgate. Auparavant, ce record était détenu par “Hunger Games : L’Embrasement”, qui a cumulé 865 millions de dollars de recettes au box-office.

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Une suite pour “Michael”

Mais ce n’est pas encore fini. Le biopic “Michael” est toujours à l’affiche au cinéma et le nombre de spectateurs pourrait encore augmenter et dépasser le cap symbolique du milliard de dollars.

MichaelCrédit photo : Lionsgate

Face à un tel succès, le biopic va également avoir une suite, selon une information confirmée par le studio Lionsgate. En effet, suffisamment de scènes ont été tournées afin de raconter la deuxième partie de la vie de Michael Jackson dans un nouveau film. Une bonne nouvelle pour les fans du Roi de la pop, qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Biopic
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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