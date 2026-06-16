932 millions de dollars : “Michael” devient le plus gros biopic musical de tous les temps

Sorti le 22 avril dernier au cinéma, “Michael “est devenu le plus gros biopic musical de tous les temps et a détrôné “Bohemian Rhapsody”, qui détenait ce record.

Il a battu tous les records. “Michael”, le biopic sur Michael Jackson, connaît un succès mondial. Le film musical a récemment battu un record historique au box-office puisqu’il a enregistré plus de 932,2 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Crédit photo : Lionsgate

Ainsi, “Michael” a détrôné “Bohemian Rhapsody”, le biopic sur Queen et Freddie Mercury, qui détenait le record avec 911 millions de dollars de recettes mondiales, selon une annonce faite par le studio Lionsgate sur son compte Instagram.

Le meilleur démarrage de l’histoire

En Amérique du Nord, “Michael” a réalisé 362,8 millions de dollars de recettes, ainsi que 569,4 millions à l’international. Il a également signé le meilleur démarrage de l’histoire pour un biopic et un film musical. En France, le film a dépassé les 1,3 million d’entrées peu de temps après sa sortie.

Crédit photo : @lionsgate / Instagram

En plus de cela, “Michael” est devenu le plus gros succès du studio Lionsgate. Auparavant, ce record était détenu par “Hunger Games : L’Embrasement”, qui a cumulé 865 millions de dollars de recettes au box-office.

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Une suite pour “Michael”

Mais ce n’est pas encore fini. Le biopic “Michael” est toujours à l’affiche au cinéma et le nombre de spectateurs pourrait encore augmenter et dépasser le cap symbolique du milliard de dollars.

Crédit photo : Lionsgate

Face à un tel succès, le biopic va également avoir une suite, selon une information confirmée par le studio Lionsgate. En effet, suffisamment de scènes ont été tournées afin de raconter la deuxième partie de la vie de Michael Jackson dans un nouveau film. Une bonne nouvelle pour les fans du Roi de la pop, qui n’a pas fini de faire parler de lui.