Après s'être planté au box-office, ce film tiré d'une franchise culte des années 80 devient n°1 dans le monde

Il est un désastreux échec au box-office, mais il connaît un succès fulgurant partout dans le monde en streaming. Découvrez ce film d’action qui plaira aux amoureux de cinéma pop corn.

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Extrait tiré de les Maîtres de l'univers

L’adaptation d’un film culte à ne pas louper sur Prime Video

Le streaming est souvent l’occasion pour des films n’ayant pas fonctionné au cinéma de trouver une nouvelle vie. Alors que c’est un thriller de science-fiction qui trône sur Netflix, laissons place à l’action du côté de Prime Video.

Amoureux des années 1980 et nostalgiques de cette époque, vous serez sans doute ravis de découvrir que le film numéro 1 sur la plateforme est l’adaptation d’une franchise culte : Musclor. Après les jouets et les dessins-animés, Musclor a connu un premier film en prises de vues réelles avec Dolph Lundgren, en 1987.

Trois décennies plus tard, Prime Video met donc à jour son catalogue avec Les Maîtres de l’univers version 2026. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié l’histoire du héros : « Le Prince Adam se transforme en un guerrier appelé Musclor, et devient le dernier espoir du pays magique d'Eternia, ravagé par la technologie et le maléfique Skeletor », indique Allociné.

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Tous les spectateurs disent la même chose sur Les Maîtres de l’univers

Extrait tiré de les Maîtres de l'universCrédit photo : Prime Video

Au casting de Les Maîtres de l’univers, on retrouve Nicholas Galitzine sous la carrure de Musclor. À ses côtés, Camila Mendes, Idris Elba et Morena Baccarin sont de la partie, tout comme Jared Leto dans la peau de son ennemi juré Skeletor.

Après avoir échoué au box-office (le film a été privé d’une sortie au cinéma en France), Les Maîtres de l’univers explose les compteurs sur Prime Video. Sorti sur le streamer le 22 juillet dernier en catimini, le film d’action fantastique trouve un large public à travers le monde. Ainsi, le film n’a jamais lâché la première place du Top 10 depuis. Cette adaptation n’a pas convaincu que la presse, le public aussi est conquis.

Extrait tiré de les Maîtres de l'universCrédit photo : Prime Video

« Une très belle réussite pour ce Masters of the Universe qui ne se prend jamais au sérieux, assume son côté kitsch et ravira les fans du dessin animé des années 80 » ; « Les acteurs sont très bien, l'histoire est sympa, quoi de plus pour un bon divertissement ? » ; « Un pur divertissement fun et coloré » ; « J'ai passé un bon moment sans prise de tête », écrivent les internautes sur Allociné.

Les Maîtres de l‘univers est parfait pour passer un bon moment de détente devant un film d’action généreux et fun, empreint de nostalgie. Alors, rendez-vous sur Prime Video.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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