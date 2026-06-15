« Une pure dinguerie ! » : noté 87%, ce film d'action avec Jason Statham fait un carton sur Prime Video

Sorti directement en streaming en France, ce film d’action avec Jason Statham fait un carton partout dans le monde sur Prime Video.

Jason Statham toujours au service de l’action

Ces dernières semaines, Prime Video voit les audiences de ses programmes augmenter considérablement. Elle le doit notamment à Off Campus et à cette série super-héroïque avec Nicolas Cage qui cartonnent sur la plateforme.

Il en est de même du côté des films. Alors que Jack Ryan : Guerre Fantôme occupe la première place dans le monde, c’est un autre film d’action qui fait des merveilles. Qui dit film d’action dit aussi star du genre, ici Jason Statham.

Crédit photo : Prime Video

A Working Man explose les compteurs en streaming. « Levon Cade a quitté son métier pour travailler dans la construction. Mais lorsqu'une jeune fille de la région disparaît, on lui demande de reprendre les compétences qui ont fait de lui une figure mythique de la lutte contre le terrorisme », indique le synopsis d’Allociné.

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Six semaines dans le Top 10 de Prime Video

Crédit photo : Prime Video

Aux États-Unis, A Working Man est disponible sur HBO Max où il se classe 10ème du Top 10 dominé par le film d’horreur They Will Kill You, indique Flixpatrol. En France, le film d’action est resté six semaines dans le Top 10 sur Prime Video. À sa sortie en 2025, A Working Man s’était même payé le luxe de faire mieux que le controversé Blanche Neige au box-office. Et le voilà désormais qui écrase tout en streaming.

Il faut dire que A Working Man a de sérieux arguments. Outre la présence musclée de Jason Statham, toujours convaincant, le film est réalisé par David Ayer (Suicide Squad, End of Watch) sur un scénario écrit par… Sylvester Stallone. Le trio fonctionne bien et le film reçoit le score de 87% sur Rotten Tomatoes. Sur Allociné, le film, qui est aussi porté par David Harbour (Stranger Things) et Michael Pena (Ant-Man), obtient un peu plus que la moyenne avec 2,7 sur 5, mais plaît tout de même aux spectateurs :

« Une pure dinguerie ! Un film avec de l'action du début jusqu'à la fin » ; « Le fond de l'histoire est magnifique énormément d'action comme dans tout le film où y a Jason Statham » ; « Pour ceux qui aiment ce genre de films c'est une belle réussite.»

Pour se divertir et se défouler à travers l’écran, sautez vite sur votre canapé pour découvrir A Working Man sur Prime Video.