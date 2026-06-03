« J'ai jamais autant été énervé » : ce documentaire Netflix tiré d'un fait divers glaçant fait enrager les spectateurs

Largement plébiscité par le public, ce documentaire Netflix retrace une affaire judiciaire qui a fait les gros titres, il y a quatre ans. Sauf que les éléments présentés provoquent une colère monstre chez les spectateurs.

Un documentaire qui tente de lever le voile sur une affaire médiatique de 2022

Outre les films et séries, les documentaires aussi cartonnent sur Netflix. D’ailleurs, la plateforme en a sorti un il y a deux semaines qui fait beaucoup réagir à travers le monde. Les témoignages de l’accusée et de sa famille ainsi que l’histoire sordide ont particulièrement choqué les spectateurs.

L’Accident raconte ce fait divers survenu en 2022 dans l’Ohio. « Une ado au volant percute un bâtiment, tuant son petit copain et l'ami de ce dernier. Ce documentaire montre que ce qui semblait un tragique accident est en réalité un meurtre », renseigne Allociné.

Ce terrible accident, à première vue, pourrait en fait être un odieux crime commis par MacKenzie Shirilla, la conductrice de la voiture. Sa personnalité et sa celle de sa famille sont sous le feu des critiques depuis la diffusion du documentaire.

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Des spectateurs abasourdis par les éléments de l’enquête

Crédit photo : Netflix

Plus on avance dans le récit, plus les révélations sont choquantes. Les analyses techniques et les caméras de surveillance apportent de nouveaux éléments à l’enquête. Ceci, associé aux nombreux témoignages et au procès dépeignent une image bien différente de MacKenzie Shirilla, la supposée victime.

Les enquêteurs n’ont constaté aucune trace de frein et conclu que l’accélérateur avait été maintenu enfoncé. La famille de l’accusée est également pointée du doigt : la mère de MacKenzie Shirilla se montre « excitée que la nouvelle du crime soit parvenue au Royaume-Uni » ; tandis que son père se présente face caméra avec un t-shirt marqué « BOOM ». De mauvais goût quand on sait que l’impact de la voiture contre le mur fut semblable à… une explosion.

Crédit photo : Netflix

Le manque de remords de l’accusée et la légèreté avec laquelle l’affaire est abordée par ses proches ont suscité la colère des internautes. De par le monde, leurs réactions sont similaires :

« J’ai vu des documentaires troublants, mais peu m’ont laissé aussi mal à l’aise que l’histoire de Mackenzie Shirilla. Elle ne montre ni remords ni acceptation significative de sa responsabilité pour les vies qu’elle a détruites » ; « J’ai jamais autant été énervé contre les personnes qui témoignent dans cette affaire. Les parents et la meilleure amie [suivi d’émoji doigt d’honneur, ndlr] », peut-on lire sur X.

Le documentaire L’Accident n’a pas fini de faire parler. Il laisse le soin aux spectateurs de se faire leur propre avis. Rendez-vous sur Netflix.