Ce documentaire Netflix dégoûte et traumatise les abonnés mais fait un gros carton avec sa saison 2

Dans la lignée des documentaires qui font ressortir le pire chez les humains, Netflix récidive avec la nouvelle saison d’une série documentaire qui avait déjà donné la chair de poule.

Dans ces histoires, il n’est nullement question de monstre fantastique, de paranormal ou de phénomènes inexpliqués. Ces histoires sont celles de souffrances atroces perpétrées par des êtres humains dans la sphère de l’intime. Une sphère que les victimes ont souhaité fuir pour de bon, en témoignant de leur expérience traumatisante.

Un traumatisme qui se reflète dans le ressenti des abonnés, qui sont nombreux devant leur écran à dévorer les épisodes et se laisser happer par les différents témoignages.

Après la première saison, de 4 épisodes, diffusée en 2024, Netflix vient d’ajouter à son catalogue la deuxième saison de sa série documentaire baptisée “Les Ex de l’enfer” (“Worst Ex Ever” en VO).

Crédit photo : Netflix

Dans cette série documentaire, les victimes racontent comment leur relation amoureuse a basculé dans un film d’horreur bien réel. Traque, manipulation extrême, et tentatives de meurtre, le programme ne laisse aucun répit aux spectateurs, qui sont nombreux à exprimer leur choc sur les réseaux sociaux.

Sur X et Reddit, les témoignages de spectateurs « traumatisés » s’accumulent. Beaucoup avouent avoir dû faire des pauses entre les épisodes tant la perversité des protagonistes dépasse l’entendement.

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« Je viens de finir l’épisode 1 des Ex de l’enfer sur Netflix et j’ai littéralement envie de supprimer toutes mes applications de rencontre. Les gens sont des psychopathes, des tarés, c’est terrifiant » « Ce n’est pas juste un documentaire criminel, c’est un manuel de survie. Chaque épisode me donne la nausée, le niveau de manipulation est au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer. »

Crédit photo : Netflix

Une série documentaire aux effets paranoïaques

Ce qui choque particulièrement les fans du genre, c’est le contraste entre le début de ces relations, souvent idylliques, et la violence de la chute. La série utilise des reconstitutions glaçantes et des preuves réelles (enregistrements, messages, photos) qui rendent l’expérience encore plus immersive.

Au-delà de l’aspect spectaculaire, “Les Ex de l’enfer” déclenche une véritable paranoïa chez certains abonnés. Le documentaire met en lumière le fait que ces prédateurs se cachent souvent derrière des visages banals et des personnalités charmantes comme l’analyse une spectatrice sur TikTok :

« Après avoir vu ça, vous réalisez que n’importe qui peut cacher un monstre. C’est le documentaire le plus flippant que j’ai vu depuis longtemps car cela peut arriver à absolument tout le monde ».

Pourtant, la saison 2 s’est déjà hissée au sommet du top 10 sur Netflix. Si vous avez le cœur bien accroché, la saison 2, courte de 4 épisodes, est disponible en intégralité.