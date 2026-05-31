Cette nouvelle série arrive bientôt sur Netflix, et elle va plaire aux fans d'Harlan Coben

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"Sur tes traces"

Si vous aimez les romans d’Harlan Coben, bonne nouvelle ! L’un d’eux a été adapté en série, et cette dernière va sortir sur Netflix dans quelques jours.

Sur Netflix, on trouve de nombreuses séries à regarder qui passionnent les spectateurs. Récemment, ce fut le cas de la série horrifique “Un pur délice”, conseillée par Stephen King, ou encore de la mini-série “Un très mauvais pressentiment” qui fait frémir les spectateurs.

Une autre série va bientôt rejoindre le catalogue de Netflix, et elle pourrait vous plaire. Il s’agit d’un programme adapté d’un roman d’Harlan Coben. Ce n’est pas la première fois que la plateforme de streaming adapte les thrillers de cet auteur puisque la série “The Innocent” a fait un carton sur Netflix.

Sur tes tracesCrédit photo : Netflix

Une nouvelle adaptation d’Harlan Coben

Dès le 18 juin prochain, la série “Sur tes traces” sera disponible sur Netflix, selon des informations révélées par Biba Magazine. Nous suivrons l’histoire de David, un homme accusé du meurtre de son fils âgé de 3 ans et emprisonné à vie. Bien qu’il n’ait aucun souvenir du jour de la mort du petit garçon, tout est contre lui.

Sur tes tracesCrédit photo : Netflix

Cinq ans plus tard, il reçoit la visite de sa belle soeur, Rachel, une journaliste d’investigation qui lui apprend qu’elle a reconnu le petit garçon sur la photo de vacances d’un couple d’ami. En effet, l’enfant a la même tâche de naissance sur son visage. Ainsi, David va devoir s’échapper de prison s’il veut retrouver son fils, à ses risques et périls.

La suite après cette vidéo

Sam Worthington au casting

Côté casting, on retrouvera Sam Worthington dans la peau de David, connu pour avoir joué Jake Sully dans Avatar, tandis que Britt Lower incarnera Rachel. Il faudra faire preuve de patience pour découvrir ce nouveau programme qui sortira dans quelques jours sur Netflix.

Netflix
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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