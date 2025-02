Cet acteur star de Harry Potter affirme que les films n'étaient « pas si amusants » et qu'ils étaient ennuyeux » à faire

Il a beau avoir joué dans l’une des sagas de cinéma les plus populaires au monde, cet acteur admet pourtant que les tournages des films « Harry Potter » n’avaient pas la magie qu’ils transmettent à l’écran.

C’est un monde féérique, mais en apparence seulement. La saga Harry Potter a fait rêver des millions de personnes à travers le monde, parvenant à plonger les spectateurs et les fans dans l’univers magique créé par J.K. Rowling. En revanche, cela ne semble pas avoir été le cas des acteurs.

Les coulisses et les secrets de fabrications des huit films n’ont pas été aussi magiques et amusants que ce que l’on voit à l’écran. C'est en tout cas ce qu'affirme Jason Isaacs, qui interprètait Lucius Malfoy à l'écran. Apparu dans six films entre 2001 et 2011, l'acteur a fait de surprenantes confidences sur la réalité des tournages, dans l’émission britannique The One Show, diffusée sur la BBC.

Jason Isaacs préfère de loin le résultat final et l’avis des spectateurs

Crédit photo : Warner Bros.

Jason Isaacs est bien conscient que ses propos décevront plus d’un fan de Harry Potter. Malgré tout, l’acteur ne s’est pas dérobé et est allé au bout de son propos : « C'est une confession terrible, mais ce n'était pas si amusant à faire ».

L’acteur de The White Lotus prend pour exemple ces longues journées de tournage et les défis techniques qui les accompagnent : « C'est assez ennuyeux, de faire ces gros films à effets spéciaux. Les plaisirs viennent après quand je vois et rencontre des gens pour qui ça a changé leur vie », admet-il.

Jason Isaacs sur le plateau de The One Show. Crédit photo : BBC

Outre son opinion bien arrêtée sur la confection des films, Jason Isaacs a beaucoup d’affection pour les longs-métrages, qu’il regarde en famille.

« Même si j'étais dans les films, quand j'emmène mes neveux et nièces au parc Harry Potter de Londres, que vous voyez les décors et que vous êtes dans la Grande Salle, à chaque fois j’en ai les larmes. C'est incroyablement émouvant », reconnaît-il.

L’interprète du père de Malfoy préfère en fait le résultat final, pourvoyeur d’émotions et de magie auprès du grand public. « Certaines personnes disent que cela leur a sauvé la vie, et je les crois. Il s'est passé quelque chose, qui sait pourquoi ? ».

Les futurs acteurs de la série commandée par Warner Bros. et HBO auront-ils le même ressenti que Jason Isaacs, lors du tournage ?

Réponse très vite.