« C'est surréaliste » : Tom Felton reprend son rôle de Drago Malefoy, 14 ans après la fin de la saga Harry Potter au cinéma

À 37 ans, l’acteur Tom Felton s’apprête à reprendre le rôle de Drago Malefoy, 24 ans après l’avoir incarné pour la première fois au cinéma. Cette fois-ci, ce sera au théâtre pour la pièce “Harry Potter et l’Enfant maudit”.

Alerte nostalgie pour les “Potterhead” ! Tom Felton, connu pour avoir incarné Drago Malefoy pendant 10 ans au cinéma dans la saga Harry Potter, retrouvera bientôt l’univers du sorcier à lunettes. Et ce, dans le même rôle qui l’a rendu célèbre, avec quelques années en plus évidemment.

14 ans après la fin de la saga cinématographique, Tom Felton, 37 ans, va donc reprendre les traits de son personnage que beaucoup aiment détester. Cette fois-ci, il ne s’agira ni d’un film, ni d’une série télé, mais d’une pièce de théâtre baptisé “Harry Potter et l’Enfant maudit”. Elle sera jouée au Lyric Theatre à New York, à partir du 11 novembre prochain et jusqu’au 26 mars 2026.

Crédit photo : HarryPotterBroadway.com

Une nouvelle sur laquelle le principal intéressé s’est exprimé dans un communiqué relayé par la BBC :

“C'est surréaliste de reprendre sa place - et bien sûr son emblématique chevelure blond platine. Je suis ravi de pouvoir mener à bien son histoire et de la partager avec la plus grande communauté de fans au monde".

Une pièce à succès

Tom Felton est le premier acteur de la saga cinématographique à reprendre son rôle sur les planches. Cependant, il est loin d’être un novice au théâtre puisqu’il a débuté en 2022, dans « 2:22 A Ghost Story » et en 2024 « A Child of Science ».

La pièce “Harry Potter et l’Enfant maudit” se déroule 19 ans après l'histoire du dernier roman de la saga Harry Potter et suit les aventures d'Albus Potter, fils de Harry et Ginny Potter, l'année de son entrée à Poudlard où il intègre la maison Serpentard. Albus Potter se lie notamment d’amitié avec Scorpius… Malefoy, le fils de Drago, à l’école de Poudlard.

Crédit photo : HarryPotterBroadway.com

Jouée d'abord à Londres en 2016, puis à New York dès 2018, Harry Potter et l'Enfant maudit est la pièce non musicale la plus lucrative dans l'histoire de Broadway, avec plus de 10 millions de billets vendus dans le monde entier. Les places pour assister aux représentations de la pièce en présence de Tom Felton seront mises en ligne le 12 juin prochain.