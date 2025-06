Nick Frost, l'interprète d'Hagrid, fait une promesse aux fans pour la série Harry Potter

Alors que l’on en sait un peu plus sur le casting de la nouvelle série Harry Potter, l’acteur Nick Frost, qui jouera le rôle d’Hagrid, a dévoilé sa vision de sa future prestation dans le programme.

L’attente autour de la série Harry Potter produite par HBO est de plus en plus grande. Alors que le tournage devrait bientôt commencer, on en sait un peu plus sur le casting de ce programme tant attendu. Les trois acteurs qui joueront Harry, Ron et Hermione ont récemment été révélés, pour le plus grand bonheur des fans.

Crédit photo : HBO

D’autres personnages phares de la saga ont également trouvé leurs acteurs. C’est le cas du professeur Dumbledore, qui devrait être incarné par l’acteur John Lithgow, mais aussi du célèbre et attachant Hagrid, joué par Nick Frost. Si l’on en sait plus sur le casting, une question reste sur toutes les lèvres : comment la série va-t-elle se détacher des films originaux qui ont bercé toute une génération ?

Crédit photo : Warner Bros.

Une version différente

Nick Frost a donné son avis sur la question. Comme le rapporte AlloCiné, il notamment promis qu’il ne copiera pas le film et qu’il aura une interprétation de son personnage différente de celle de son prédécesseur. Une façon de rendre hommage à Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid dans les films, décédé en octobre 2022.

“Je suis très conscient de ce qui a été fait avant moi. Je vais essayer de faire quelque chose, pas de différent car il faut respecter le matériau d’origine, mais il y a de la place pour apporter des petites touches de nuances. J’ai toujours vu Hagrid comme un enfant adorable, perdu, violent, drôle, chaleureux. Le fait de pouvoir consacrer à chaque livre une saison entière me permettra d’explorer davantage de tout cela”, a-t-il confié à Collider.

Crédit photo : AFP

Sept saisons sont prévues pour cette nouvelle série dont le tournage devrait commencer prochainement. Il faudra faire preuve de patience avant de voir le résultat à l’écran puisque la série Harry Potter devrait être diffusée fin 2026 ou début 2027 au plus tard.