Cette comédie romantique avec une star de Riverdale est numéro 1 depuis deux semaines, les spectateurs sont sous le charme

Le Film "The Hypothesis Love" cartonne sur Prime Video

Mise en ligne le 23 septembre sur Prime Video, l’adaptation d’une comédie romantique a rencontré un franc succès auprès des abonnés qui espèrent une suite.

Le best-seller “The Love Hypothesis” pourrait bien avoir un second tome, grâce à l’émulation générée par son adaptation sur Prime Video. Mis en ligne le 23 septembre sur Prime Video, le film était très attendu par les fans de l’oeuvre littéraire, et ils n’ont pas été déçus.

Une suite déjà prévue

La comédie romantique s’est hissée à la première place des films les plus regardés sur la plateforme américaine, notamment aux États-Unis. Le succès a été tel qu’Ali Hazelwood, autrice du best-seller, a confirmé avoir écrit une suite intitulée “The Two-Body Problem”, qui paraîtra le 2 février 2027.

Ce mardi 29 septembre, elle a expliqué que le film et ses interprètes lui ont donné envie de se replonger dans l’histoire de ses deux personnages.

Crédit photo : Prime Video

Jusqu’à présent, une suite semblait pourtant loin d’être acquise. Le roman The Love Hypothesis avait été imaginé comme une histoire indépendante et Ali Hazelwood n’avait pas publié de deuxième tome consacré à Olive et Adam.

Une histoire d’amour complexe

“The Love Hypothesis” raconte l’histoire d’Olive Smith, une doctorante en biologie, jouée par Lili Reinhart, qui comprend que sa meilleure amie Anh est tombée amoureuse de Jeremy, le garçon sur lequel Olive avait des vues.

Pour la convaincre qu'elle est passée à autre chose, elle embrasse sur un coup de tête le premier venu : Adam Carlsen, le professeur le plus craint du département, incarné par Tom Bateman. Le baiser débouche sur une fausse relation, avec ses règles et ses limites, qui arrange l'un comme l'autre.

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Des critiques positives

La critique est plutôt bienveillante sans être enthousiaste. Le film recueille 76 % d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, sur 49 critiques, et 74 % auprès du public. Metacritic lui donne 59 sur 100. La synthèse des critiques salue l'alchimie entre les deux acteurs principaux dans une formule de comédie romantique très classique.

Désormais, les spectatrices et les spectateurs ont désormais une raison de se réjouir : l’histoire d’Olive et Adam n’est pas terminée. MRC et Amazon MGM Studios travaillent déjà au développement d’une adaptation de The Two-Body Problem. Le projet n’en est toutefois qu’à ses débuts : aucune date de tournage ou de sortie n’a été communiquée et le retour de Lili Reinhart et Tom Bateman n’a pas encore été officiellement confirmé.