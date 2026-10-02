«C'était ça ou mourir» : accusé d'avoir été écrit avec l'IA, le roman de Thélyson Orélien est numéro 1 des ventes en librairie

Le roman « C'était ça ou mourir » est numéro un des ventes en France

Le roman “C’était ça ou mourir” de Thélyson Orélien caracole en tête des ventes en librairie avec 64 966 exemplaires écoulés en six semaines.

Un succès surprenant au regard du contexte controversé qui entoure l’auteur, accusé d’avoir rédigé son ouvrage avec l’IA.

Un auteur accusé d'avoir utilisé l'IA pour écrire son roman

Qu’on se le dise : qu’elle soit bonne ou mauvaise, une publicité reste une publicité. Avec son roman baptisé “C’était ça ou mourir”, Thélyson Orélien a bouleversé plus d’un lecteur et en a laissé d’autres plus perplexes.

Suite aux accusations de recours à l’IA, que l’écrivain continue de nier, on aurait pu penser que le roman subirait un rejet du public, surtout après son retrait du Goncourt. Finalement, c’est tout le contraire comme le révèle Le Parisien.

Numéro 1 en librairie

L’oeuvre littéraire est devenu le roman le plus vendu en France, s’écoulant à 64 966 exemplaires en six semaines.

Entre le 21 et le 27 septembre, 18 256 exemplaires ont été écoulés en France, selon les chiffres de l’institut GfK cités par le quotidien. Un bond qui intervient en pleine polémique sur l’utilisation supposée d’une IA générative pour écrire tout ou partie du livre.

Crédit photo : Eric Garault

Avec de tels chiffres de vente, il devance notamment Agnès Martin-Lugand, Marc Levy, Morgane Moncomble ou encore Amélie Nothomb. Le livre avait pourtant démarré beaucoup plus modestement : 3 870 exemplaires lors de sa première semaine, puis 6 827 la suivante. Il s’écoulait ensuite à plus de 12 000 exemplaires par semaine avant que l’affaire n’éclate.

La suite après cette vidéo

Un succès paradoxal

Difficile, en revanche, d’établir un lien direct entre la polémique et cette accélération. Curiosité des lecteurs, effet du prix du roman Fnac décroché par l’auteur, soutien après les accusations : plusieurs facteurs peuvent expliquer ces ventes.

Il avait en revanche rejeté les accusations dans une déclaration accordée à Libération :

"J’ai toujours aimé la création et l’écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine."

Thélyson Orélien n'a jamais cessé de nier avoir eu recours à une intelligence artificielle pour écrire son roman. Pour rappel, les accusations ont été lancées sur les réseaux sociaux via le compte “Balance ton Claude”. Malgré cette controverse, force est de constater que le verdict est sans appel pour l’instant : son livre est numéro un des ventes en France.