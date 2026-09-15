« Inattendu du début à la fin » : ce thriller façon John Wick avec Michelle Yeoh séduit déjà les critiques

Porté par Michelle Yeoh, ce nouveau thriller médical à la John Wick fait un carton auprès des critiques presse. Voici ce que l’on sait !

Reine du cinéma d’action, l’actrice oscarisée Michelle Yeoh se bat pour sa survie dans un nouveau thriller médical qui rappelle la saga culte John Wick, connue pour ses scènes de combat et ses cascades époustouflantes.

Ce nouveau thriller façon John Wick séduit les critiques

Intitulé The Surgeon, le film est réalisé par le Canadien Roshan Sethi. Présenté le 12 septembre dernier lors du Festival du film de Toronto (TIFF), ce nouveau long-métrage va plaire aux amateurs de sensations fortes.

Crédit Photo : Nikolaus Summerer

Le pitch ? Michelle Yeoh incarne Eliza, une chirurgienne contrainte de prendre sa retraite après plusieurs décennies de carrière. Son univers bascule lorsqu’elle est kidnappée pour pratiquer une opération vitale sur un criminel incarné par Martin Freeman (Sherlock, Fargo, Le Hobbit).

Elle se montrera alors pleine de ressources pour échapper à ses ravisseurs, notamment grâce à ses 35 ans d’expérience chirurgicale…

Crédit Photo : Nikolaus Summerer

Le moins que l’on puisse dire, c’est que The Surgeon séduit la critique professionnelle. Beaucoup saluent l’originalité et l’efficacité des scènes d’action, ainsi que la performance de Michelle Yeoh.

« C’est un film à sensations complètement fou et inattendu du début à la fin. Yeoh est imperturbable, les scènes d’action sont inventives et surprenantes, et je n’ai jamais su à quoi m’attendre », a écrit Joonatan Itkonen pour Region Free.

Travis Hopson, de Punch Drunk Critics, partage le même enthousiasme :

« C’est un rôle fantastique pour Yeoh, qui montre une fois de plus à quel point elle est polyvalente. Elle est aussi crédible lorsqu’elle affronte un dangereux voyou russe que lorsqu’elle pratique une opération chirurgicale complexe », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : Nikolaus Summerer

Avant d’ajouter :

« Si Freeman incarne un méchant convaincant, c’est avant tout le film de Yeoh, et ses fans ne voudront surtout pas passer à côté ».

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Un film d’action qui mise sur le réalisme médical

Comme le précise le site MovieWeb, plusieurs critiques rappellent que Roshan Sethi est lui-même médecin.

Vous l’ignorez peut-être, mais il est notamment l’un des créateurs de la série médicale The Resident, qui compte six saisons. Il continue par ailleurs de pratiquer la médecine à temps partiel.

Résultat : ses connaissances apportent à The Surgeon un niveau de crédibilité et de réalisme particulièrement appréciés.

« Le réalisateur fait un travail remarquable en montrant, et parfois en expliquant, comment Eliza vient à bout de chacun de ses adversaires. Les tueurs, comme elle le souligne, font souvent deux fois sa taille ou son poids. Alors qu’Eliza enchaîne les coups, Sethi montre l’intérieur du corps ou certaines parties du corps sans peau afin de rendre les scènes aussi réalistes et précises sur le plan médical. Un choix plutôt original, même s’il faut l’avouer, particulièrement sanglant », a ainsi résumé Gregory Ellwood pour The Playlist.

Pour nos confrères, cette approche pourrait permettre à The Surgeon de se démarquer sur un marché ultra-concurrentiel des films d’action. À noter que Basil Iwanyk, producteur de la franchise John Wick, est également aux commandes de la production de The Surgeon, ce qui pourrait être un véritable atout.

Si les avis sont pour la plupart positifs, Gregory Ellwood estime néanmoins que le film paraît « parfois un peu trop terne» .

Pour l’heure, The Surgeon n’a pas encore de date de sortie. Il faudra donc s’armer de patience avant de découvrir cette nouvelle proposition.