« Raiponce » : Scarlett Johansson aurait rejoint le casting du live action de Disney

Après le succès de “Lilo et Stitch”, Disney prévoit de faire un film en live action de “Raiponce”. Côté casting, Scarlett Johansson pourrait être de la partie.

Au printemps dernier, Disney a affirmé qu’un nouveau film en live action sur l’histoire de “Raiponce” allait être créé. Cependant, ce projet a été mis en pause suite à l’échec commercial du live action de “Blanche Neige”, qui a reçu de nombreuses critiques. Finalement, Disney a décidé de reprendre le tournage de “Raiponce” suite au succès de “Lilo et Stitch”, le film d’animation le plus rentable de 2025 qui, selon Le Figaro, a généré plus d’un milliard de dollars de recettes mondiales.

Crédit photo : Walt Disney

Ce remake de “Raiponce” pourrait être réalisé par Michael Gracey, le réalisateur de “The Greatest Showman”. Côté casting, une star du cinéma est pressentie pour jouer l'un des personnages phares de l'histoire.

Scarlett Johansson dans “Raiponce” ?

En effet, selon des informations révélées par Deadline, Scarlett Johansson serait pressentie pour jouer dans ce film. Elle pourrait incarner le rôle de Mère Gothel, la sorcière qui retient Raiponce dans sa tour et qui garde une jeunesse éternelle grâce aux pouvoirs de la chevelure dorée de sa prisionnière. Pour le moment, aucun accord officiel n’a été confirmé entre l’actrice et les studios Disney.

Crédit photo : Getty Images

Pour rappel, "Raiponce" suit l'histoire d'une jeune fille à la longue chevelure dorée qui a passé sa vie emprisonnée dans une tour, jusqu'à ce qu'un voleur en fuite la retrouve et s'apprête à lui faire découvrir le monde.

Crédit photo : Walt Disney

Si Mère Gothel pourrait être jouée par Scarlett Johansson, nous ne savons pas encore qui incarnera Raiponce, ni son valeureux sauveur Flynn Rider. Il faudra faire preuve de patience avant d’en apprendre plus et de découvrir le résultat au cinéma. Ce film en live action serait la suite d'une longue série pour Disney, qui a déjà adapté "Le Roi Lion", "La Petite Sirène", "La Belle et la Bête" ou encore "Peter Pan" en prises de vues réelles.