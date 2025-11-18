Vaiana : ce détail du premier teaser du remake live-action ne plaît pas aux fans de Disney qui le font savoir

Ce fut un carton dans le monde à sa sortie en 2016, il semblait donc logique que Disney produise un remake en prises de vues réelles de Vaiana. Les premières images sont sorties, mais un détail ne fait pas l'unanimité chez fans.

Un remake qui sort moins de dix ans après l’original

Cela ne vous aura pas étonné, mais Disney s’est fait une spécialité en sortant les remakes de ses propres films animés. Après Blanche-Neige en début d’année, les spectateurs doivent s’attendre au remake en prises de vues réelles de Vaiana, la Légende du bout du monde.

Le film animé original est sorti en 2016 et a rapporté 643 millions de dollars dans le monde. Un véritable carton qui a convaincu Disney de lancer une suite, sortie en 2024. Cette dernière a fait mieux. En effet, Vaiana 2 a rapporté un milliard de dollars au studio, prouvant la popularité du dessin-animé.

Des internautes peu convaincus par le remake en live-action de Vaiana

Crédit photo : Disney

Bonne nouvelle alors pour les fans, puisque Vaiana (Moana en version originale), Maui, Sina et les autres seront bientôt de retour. Dans un teaser d’une minute, le remake en live-action présente Vaiana, qu’interprète l’actrice Catherine Laga'aia, déclarant son amour à sa terre natale en chanson : « Je suis une fille qui aime son île, qui aime la mer ». En effet, le remake reprend la désormais célèbre chanson originale « Le Bleu Lumière ».

Alors que l’on voit la jeune fille s’épanouir sur son île, le personnage de Dwayne Johnson n’apparaît que de dos, laissant planer le mystère sur son apparence dans le film. Si tout semble coller avec le film original de 2016 au niveau des décors et même des gestes et des répliques, certains fans n’ont pas apprécié. Des deux côtés de l’Atlantique, les critiques pleuvent sur ce remake :

« I-N-U-T-I-L-E » ; « Aucune utilité, autant regarder le film d'animation qui aura plus d'âme et qui sera toujours beau à voir… » ; « Stop, mais STOOOOP !!!! » ; « Euh utilité ? 0 » ; « Omg mais qui a demandé???? » ; « Arrêtez on vous en supplie ! » ; « Non mais c'est quoi cette dégueulasserie vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une bande annonce faite avec l'IA », peut-on lire sous le teaser.

D’autres internautes, en revanche, semblent conquis par les premiers extraits. « Franchement ce que j'ai vu ne me dérange pas et semble de belle qualité », écrit une internaute sur Facebook.

Pour vous faire votre propre avis, il faudra vous rendre dans les salles le 10 juillet 2026, date de sortie du remake de Vaiana.