« Il pourrait ne plus jamais parler ou marcher » : un acteur de Harry Potter a subi une lourde opération en urgence

Un acteur bien connu des fans de la saga Harry Potter a été opéré d’urgence il y a quelques jours après de vives douleurs au cou. Son ami donne de ses nouvelles.

Un acteur de Harry Potter est passé par la case hôpital en urgence. Les fans du sorcier à lunettes l’ont découvert dans Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1 et Partie 2 alors qu’il interprète l’un des Rafleurs, Scabior, qui recherche Harry et ses amis. Le rôle est incarné par le Britannique Nick Moran.

Par le passé, Nick Moran s’est fait connaître en jouant dans la première réalisation de Guy Ritchie : Arnaques, Crimes et Botanique. Mais c’est bien avec Harry Potter qu’il accède à une renommée internationale.

Pour autant, l’acteur britannique préfère s’orienter vers des films plus modestes auxquels le public n’a pas facilement accès. Mais si Nick Moran fait aujourd'hui la Une des médias, c'est à cause de ses soucis de santé. D’après le Daily Mail et People, l’acteur a subi une intervention chirurgicale en urgence.

Une grave blessure au cou

Crédit photo : Warner Bros.

C’est son ami Terry Stone qui a dévoilé la nouvelle. Il explique que Nick Moran souffrait de douleurs cervicales, mais qu’il refusait d’aller consulter un médecin. Sous l’insistance de sa famille, l’acteur s’est finalement résigné. « J’ai parlé avec sa famille, et d’une manière ou d’une autre, il s’est gravement blessé au cou », explique son ami au Daily Mail.

Selon le média britannique, la douleur que Nick Moran ressentait au cou était causée par « des dommages à sa moelle épinière et à certaines des parties qui font fonctionner la parole et les jambes ».

Crédit photo : terrystoneofficial/ Instagram

C’est à la suite de cette consultation que les médecins ont annoncé à Nick Moran qu’il devait subir une opération en urgence. Mais cela n’était pas sans danger. « Les médecins l’ont prévenu à l’avance qu’il pourrait ne plus être capable de parler ou de marcher à nouveau », poursuit Terry Stone.

L’acteur a donc subi une incision dans la colonne vertébrale et le retrait de quatre os de son cou, remplacés par des os artificiels. Une semaine et demie après cette lourde opération, Nick Moran se remet doucement. « Il parle maintenant, ce qui est un bon signe, mais il se déplace comme un centenaire, porte une minerve et doit se ménager ».

Malgré sa convalescence, et après avoir remercié ses fans de leur soutien, Nick Moran aurait déjà hâte de retourner sur les plateaux de tournage.