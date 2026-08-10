« Il y a quelqu'un à l'intérieur » : Netflix piège un homme dans un panneau publicitaire à 9 mètres du sol à Los Angeles

Un homme a attiré le regard des passants alors qu’il était niché à plusieurs mètres de haut dans un panneau publicitaire pour Netflix.

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Panneau publicitaire de Netflix pour Le Dernier Refuge

Netflix enferme un homme dans un panneau publicitaire

La semaine dernière, les passants ont eu une drôle de surprise en arpentant Sunset Boulevard à Los Angeles. Si les panneaux publicitaires sont monnaie courante là-bas, celui qu’ils ont aperçu les a interpellés.

Homme regardant avec des jumelles dans un panneau publicitaire de NetflixCrédit photo : Netflix

Dans l’un d’entre eux vivait une personne. En effet, l’équipe marketing de Netflix a eu l’idée d’installer un panneau géant dans lequel un homme a élu domicile. Comme le précise le média LadBible, l’homme était enfermé dans ce panneau à l’apparence d’une maison, situé à 9 mètres au-dessus du sol.

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Une opération promotion originale

Panneau publicitaire de Netflix pour Le Dernier RefugeCrédit photo : Netflix

Sur ce panneau, on pouvait lire « The Last House » et la question « Combien de temps survivrez-vous ? ». Il s’agit bien sûr d’une référence au nouveau film de Netflix, Le Dernier Refuge avec Greta Lee (Tron : Ares) et Wagner Moura (Narcos). Dans ce film catastrophe réalisé par Louis Leterrier (Fast and Furious X), une famille est piégée dans sa propre maison et ne peut en sortir à cause d’une menace mystérieuse dehors.

Pour faire la promotion du film, Netflix a donc sorti les grands moyens. Dans une publication sur X, on peut lire : « Il y a quelqu'un à l'intérieur ». Puis, le streamer a donné plus de détails dans un communiqué :

« Il tentera de maintenir une certaine normalité sur de longues périodes tout en étant ‘coincé’ dans son décor clos et surélevé. Il communiquera avec les usagers des transports et les passants en contrebas à l'aide d'un tableau blanc, un clin d'œil saisissant à l'isolement de la famille dans le film ».

Panneau publicitaire de Netflix pour Le Dernier Refuge avec un homme piégé dedansCrédit photo : Netflix

L’homme en question est en acteur qui est, en réalité, resté trois jours (du 6 au 8 août) perché dans ce panneau géant. L’opération marketing, quelque peu originale, a fonctionné. Le Dernier Refuge est premier du Top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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