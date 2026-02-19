Lisa cherche son futur mari grâce à des panneaux publicitaires et elle a reçu plus de... 4000 candidatures !

Direction la Californie, où une femme célibataire a mis au point une méthode insolite pour trouver l’amour.

Tous les moyens sont bons pour se faire passer la bague au doigt. Lisa, une habitante de San Mateo, en Californie (États-Unis), en est bien la preuve.

À la recherche du grand amour, cette célibataire de 42 ans a décidé de louer des panneaux publicitaires pour dénicher son futur époux, selon les informations rapportées par le New York Post, relayées par le site 7sur7.

Des critères précis

Comme le rapportent nos confrères, ces panneaux numériques, mettant en avant le visage de la quadragénaire, sont visibles depuis cet automne. Installés le long d’une route très fréquentée, entre Santa Clara et le sud de San Francisco, ils captent immédiatement l’attention des automobilistes.

Les conducteurs intéressés peuvent consulter le site de Lisa, où elle détaille ses critères. La Californienne cherche un homme âgé de 35 à 47 ans, prêt à fonder une famille dans un futur proche. Par ailleurs, l’heureux élu doit partager ses convictions politiques et se situer à gauche.

Crédit Photo : marrylisa.com

En moins d’un an, la principale intéressée a déjà reçu plus de 4000 candidatures. Après un examen minutieux, elle a sélectionné une vingtaine de prétendants, parmi lesquels cinq ont décroché un rendez-vous galant.

Le 14 février dernier, Lisa a célébré la Saint-Valentin avec un candidat avec qui elle a entamé une relation il y a quelques semaines. Au programme : comédie romantique au cinéma et un dîner concocté pour l’occasion.







Une initiative qui fait débat

Si Lisa semble séduite par son compagnon, elle ne ferme toutefois pas totalement la porte aux autres. Ses panneaux numériques restent donc actifs, même si leur nombre a été réduit : six emplacements seulement, contre douze au départ.

« Je veux prendre mon temps et ne pas m’attacher trop vite à une seule personne. Se précipiter ne me semble pas être un choix judicieux », explique-t-elle.

Crédit Photo : marrylisa.com

Pour protéger sa vie privée, Lisa exige que ses admirateurs signent un accord de confidentialité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son initiative ne fait pas l’unanimité en ligne.

« Beaucoup de gens trouvent que c’est une démarche désespérée et me traitent de prostituée. J’ai lancé la campagne pour plaisanter, parce que j’étais frustrée par les applications de rencontre. Je ne pouvais pas prévoir que cela prendrait une telle ampleur », confie-t-elle.

Parmi cette vague de critiques, Lia peut toutefois compter sur le soutien des internautes qui suivent son aventure sur sa page TikTok.

Crédit Photo : marrylisa.com

Une chose est sûre : rien ne pourra l’empêcher de trouver l’homme de ses rêves.