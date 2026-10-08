« Impossible de s'ennuyer » : noté 84 % sur Rotten Tomatoes, ce film de survie avec des alligators débarque sur Netflix

Netflix vous propose un thriller horrifique palpitant et malin. Découvrez sans plus attendre le nouveau film du catalogue.

Les thrillers de survie reviennent en force en streaming. Il y a quelques jours, c’est le film d’horreur Hungry qui s’est hissé numéro 1 sur Netflix.

Plus tôt cette année, la plateforme a également sorti Nature prédatrice qui voit des requins affamés envahir une ville côtière lors d’un ouragan de catégorie 5. Le streamer ne s'arrête pas là avec ce genre qui plaît tant.

Netflix ajoute Crawl à son catalogue

Comme tous les mois, Netflix met à jour son catalogue. Pour le mois d’octobre, ce ne sont pas moins de 70 nouveaux films qui ont été ajoutés. Parmi eux, on retrouve le survival Crawl. Et on sent que l’histoire de ce film sorti en 2019 a grandement inspiré Nature prédatrice cette année.

Un violent ouragan s’abat en Floride, dans la ville natale de Hayley, une nageuse universitaire. Les autorités ordonnent l’évacuation. Cependant, Hayley les ignore afin d’aller chercher son père qui ne donne plus signe de vie dans sa maison. Sur place, la nageuse se retrouve menacée par des inondations qui amènent avec elles de dangereux prédateurs.

Exit les requins, place aux alligators

Crawl est un survival original car il fait le choix de se dérouler dans un milieu marin. De ce fait, le film d’Alexandre Aja (La colline a des yeux) opte pour un prédateur que l’on voit très peu au cinéma : l’alligator.

Ainsi, le film se démarque du sempiternel requin et de ses attaques sanglantes initiées par Steven Spielberg avec Les Dents de la mer en 1975. Dans Crawl, le spectateur est plongé et bloqué dans le sous-sol d’une maison bientôt infestée par des alligators. L’ambiance est étouffante et la tension palpable. Surtout, les amoureux d’horreur seront ravis de voir un peu d'hémoglobine.

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Une suite pour Crawl ?

Crédit photo : Paramount Pictures

Il n’est pas étonnant alors que Crawl soit considéré comme l’un des meilleurs films de survie. Sur Rotten Tomatoes, il affiche le score de 84%. Au box-office mondial, Crawl a récolté 91 millions de dollars pour un budget modeste de 17 millions.

« Impossible de s’ennuyer en regardant ce film, le rythme est ultra soutenu du début à la fin. Pas trop de moments pour souffler et les retournements de situation sont multiples ! » ; « Un très bon petit thriller, extrêmement tendu et efficace, qui vous fera sursauter et vous agripper à votre siège si vous rentrez dans l'ambiance », s’enthousiasment les internautes (Allociné).

Bonne nouvelle puisqu’une suite est en préparation. Hayley devra-t-elle de nouveau faire face à des alligators ou bien la suite optera-t-elle pour un animal différent ? En attendant, vous pouvez (re)voir Crawl sur Netflix.