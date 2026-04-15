« On n'a pas le temps de s'ennuyer » : le nouveau film catastrophe de Netflix fait un carton dans le monde, les spectateurs l'adorent !

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Extrait tiré de Nature prédatrice

Que diriez-vous d’un film pop corn qui donne la frousse pour ce début de Printemps ? C’est ce que propose Netflix avec ce film catastrophe qui embarque tous les spectateurs à travers le monde.

Des stars de Bridgerton et Gladiator affrontent des requins en… ville

Vous bien rigolé en regardant le « pire film d’action » sur Netflix ? Parfait, on vous suggère maintenant un film d’épouvante tout ce qu’il y a de plus sérieux, mais toujours avec une touche d’humour.

Quoi de mieux en attendant l’été que de se préparer à affronter… les requins ? Steven Spielberg a traumatisé des générations entières avec Les Dents de la mer. Ensuite, les Français s’y sont collés avec le carton planétaire Sous la Seine. Ici, on repart aux États-Unis et on reste avec les squales.

Extrait tiré de Nature prédatriceCrédit photo : Netflix

Dans Nature prédatrice (Trash en anglais), Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) et Djimon Hounsou (Gladiator) sont pris au piège des requins. « Lorsqu'un ouragan dévastateur frappe une ville côtière, les habitants piégés doivent survivre à la montée rapide des eaux… qui sont infestées de requins affamés » indique Netflix.

Un film de requins qui a plu aux spectateurs sur Netflix

La suite après cette vidéo

Extrait tiré de Nature prédatriceCrédit photo : Netflix

Devant Nature prédatrice, c’est l’assurance de passer un moment divertissant entre frousse et rires. Une combinaison que les abonnés Netflix semblent apprécier. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les chiffres dévoilés par Flixpatrol. La plateforme de streaming a sorti Nature prédatrice le vendredi 10 avril afin d’en profiter tout le week-end. Et elle a bien fait.

En effet, le film se classe numéro 1 du Top 10 dans le monde entier, y compris en France. Preuve que le public est toujours en quête de films à grand spectacle. Même si le résultat est loin d’être parfait, les spectateurs ont adoré :

« Petite série B soignée avec des acteurs investis et de bons effets spéciaux qui rendent l'ensemble réaliste et du coup, crédible » ; « Un très bon film survival/catastrophe devant lequel on n'a pas le temps de s'ennuyer » ; « De bons jumpscares et une bonne tension tout le long du film », écrivent les spectateurs sur Allociné.

Si vous voulez frémir devant les requins mais depuis votre canapé, rendez-vous sur Netflix pour Nature prédatrice.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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