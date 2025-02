Jessica Alba a failli arrêter le cinéma à cause de cette phrase sur le tournage des Quatre Fantastiques

Jessica Alba était alors au pic de sa carrière, mais a failli tout laisser tomber du jour au lendemain après un accrochage en plein tournage.

En 2005, Jessica Alba était à l’affiche des Quatre Fantastiques. Fort de son succès, le film a connu une suite, Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d’Argent deux ans plus tard. Si les deux films ont plutôt bien fonctionné au box-office, Jessica Alba a pourtant failli mettre un terme à sa carrière, et ce, sur un coup de tête.

L’actrice, que l’on a également vu dans la série Dark Angel et le film Sin City aux côtés de Bruce Willis était devenue une star à Hollywood grâce au rôle de Jane Storm. Malgré tout, Jessica Alba était prête à abandonner tout cela après une mésaventure sur le tournage du deuxième volet.

Une remarque déplacée d’un réalisateur

Crédit photo : Twentieth Century Pictures

En 2010, Jessica Alba a raconté à PopEater (via Vulture) que le réalisateur Tim Story lui avait fait un commentaire désobligeant, la critiquant au passage sur ses performances d’actrice. Dans une scène où son personnage pleure, Jessica Alba s’était donnée à fond. Cependant, cela n’a pas eu l’air de plaire à Tim Story.

Ce dernier lui a scandé au beau milieu de la scène que ses larmes semblaient trop « réelles » et trop « douloureuses ». De ce fait, le réalisateur lui a demandé si elle pouvait « être plus jolie » quand elle pleurait afin de mieux passer à l’écran. « Il m’a dit : ‘Ne fais pas ce truc avec ton visage. Fais simple. On pourra rajouter les larmes en post-production’ », raconte-t-elle.

Crédit photo : Twentieth Century Pictures

Le commentaire du réalisateur a fait douter l’actrice au point de se demander si elle avait vraiment sa place dans l’industrie : « Ça m'a fait réfléchir : ne suis-je pas assez bonne actrice ? Est-ce que mes instincts et mes émotions ne sont pas assez bons ? Les gens détestent-ils cela tellement qu'ils ne veulent pas voir cela chez quelqu’un ? N'ai-je pas le droit d'être humaine dans mon travail ? Et je me suis dit : ‘Puis merde, je n’en ai plus rien à faire de cette indutrie ».

Heureusement, l’actrice a poursuivi sa carrière, dans des films certes moins populaires, avant de se retirer petit à petit du cinéma après la naissance de ses enfants. En 2011, elle a fondé sa propre entreprise, The Honest Company, qui vend des produits et vêtements écologiques.